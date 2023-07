Caroline Wozniacki: L’ancienne n ° 1 mondiale annonce le retour du tennis trois ans après sa retraite | Nouvelles du monde

Caroline Wozniacki fera un retour au tennis après que l’ancienne n°1 mondiale a déclaré jeudi qu’elle était prête à revenir sur le Tour, après avoir pris sa retraite du sport en 2020 pour fonder une famille.

Wozniacki a reçu une wildcard pour l’US Open plus tard cette année – en direct sur Sky Sports à partir du 28 août.

Le joueur de 32 ans a passé 71 semaines au sommet du classement mondial et a terminé avec 30 titres en simple – dont une couronne du Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2018.

Elle a annoncé sa retraite avant le 2020 open d’Australie à l’âge de 29 ans, disant qu’elle voulait fonder une famille avec son mari, l’ancien joueur de la NBA David Lee. Elle a depuis eu une fille Olivia et un fils James.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

« Au cours de ces trois dernières années loin du jeu, j’ai pu rattraper le temps perdu avec ma famille. Je suis devenue mère et j’ai maintenant deux beaux enfants dont je suis si reconnaissante », a-t-elle écrit sur Twitter.

« Mais j’ai encore des objectifs que je veux accomplir. Je veux montrer à mes enfants que vous pouvez poursuivre vos rêves, peu importe votre âge ou votre rôle.

« Nous avons décidé en famille qu’il était temps. Je reviens jouer et j’ai hâte !

Wozniacki dit qu’elle fera son retour au canadien Open à Montréal début août « pour se remettre dans le rythme » avant de viser l’US Open, alors que son objectif à long terme est les JO 2024 à Paris.

« Alors je vais jouer à l’US Open. Il y a juste une atmosphère électrique à New York dont je ne me lasse pas, et j’y ai si bien joué pendant des années et des années », a-t-elle écrit dans un article du magazine Vogue. .

« Après cela, j’aurai quelques mois pour me préparer pour l’Australie et nous partirons de là. Les Jeux olympiques de Paris sont également un objectif. »

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Wozniacki, qui aura 33 ans le mois prochain, a déclaré qu’elle avait été inspirée par Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, après le retour de l’Américaine au sport après la naissance de sa fille Olympia.

« Je pense que Serena n’a pas assez de crédit pour avoir participé à autant de finales du Grand Chelem après avoir eu Olympia », a-t-elle ajouté.

« Sa retraite sera toujours douce-amère, à la fois pour moi et pour tant d’autres joueuses, car elle a tant compté pour le tennis féminin. Elle a ouvert la voie à tant d’entre nous, elle nous a montré que tout est possible. »