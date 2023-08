Caroline Wozniacki effectue un retour gagnant au tennis à l’Omnium Banque Nationale avec une victoire sur Kimberly Birrell | Actualité Tennis

Tu sais, je me réveille, je prends le petit déjeuner avec eux, et puis je dis, d’accord, maman doit aller travailler. Et quand ils se réveillent de leur sieste dans l’après-midi, je suis de retour et nous avons des dates de jeu et faisons n’importe quoi. Mais oui, c’était juste que c’était un peu différent ce matin. J’ai essayé d’expliquer à Olivia que j’allais jouer un match et elle a dit, OK, maman, j’ai un souhait. Je te souhaite de gagner.