Caroline Weir: les euros blessés aideront la candidature écossaise à la Coupe du monde | Parcours vers la finale expliqué | Nouvelles du football

Caroline Weir admet que manquer le récent championnat d’Europe a rendu l’Écosse encore plus déterminée à sceller sa place à la Coupe du monde de l’année prochaine.

L’équipe de Pedro Martinez Losa pourrait assurer sa place en finale en Australie et en Nouvelle-Zélande si elle battait la République d’Irlande lors du barrage de mardi à Hampden.

Pour le joueur du Real Madrid de 27 ans, Weir, cela bannirait l’angoisse de ne pas se qualifier pour l’Euro en Angleterre plus tôt cette année.

“C’est un énorme objectif personnel de revenir à la Coupe du monde”, a-t-elle déclaré. “Ne pas être à l’Euro a vraiment touché beaucoup de filles, surtout moi. J’ai trouvé certaines d’entre elles difficiles à regarder parce que lorsque vous vivez ces tournois, cela vous donne plus envie.

“C’est exactement ce que nous ressentons. C’est énorme, pas seulement pour nous en tant que joueuses, mais pour le football écossais, le football féminin écossais et pour le pays. Nous espérons que nous pourrons arborer ce drapeau et, espérons-le, nous qualifier.”

Les Écossaises sont de bonne humeur après la victoire 1-0 de jeudi contre l’Autriche en prolongation devant une foule record pour un match féminin de compétition écossais.

“Nous prenons une grande confiance à partir de jeudi”, a déclaré Weir. “L’Autriche est une équipe de premier plan. Je pense qu’il y a quelques années, nous aurions eu du mal à sortir vainqueurs dans ce type de match, mais nous sommes vraiment restés ensemble et tactiquement, nous étions bons.

“Nous recherchons la même chose contre l’Irlande et j’espère que nous pourrons revenir en tête.”

Comment fonctionnent les barrages de la Coupe du monde féminine ?

Le sélectionneur écossais Pedro Martinez Losa se prépare pour le barrage de la Coupe du monde féminine contre la République d’Irlande



Trois finales de barrages auront lieu mardi alors que l’Écosse affrontera la République d’Irlande, le Pays de Galles affrontera la Suisse et le Portugal affrontera l’Islande.

Sur les trois vainqueurs, deux se qualifient directement pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande sur la base des points et des buts marqués lors de la phase de groupes et des barrages.

Le troisième participera à un autre barrage en Nouvelle-Zélande en février. Ce KO de 10 équipes mettra également en vedette le Cameroun, le Chili, le Taipei chinois, Haïti, le Panama, le Paraguay, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sénégal et la Thaïlande.

Dans l’état actuel des choses, la Suisse est en tête avec 19 points, un d’avance sur l’Islande qui, à son tour, a un point d’avance sur la République d’Irlande.

L’Ecosse est quatrième avec 16 points, comme le Portugal et bien qu’elle partage la même différence de buts, l’Ecosse a marqué plus. Le Pays de Galles est actuellement sixième avec 14 points.

De quoi l’Ecosse a-t-elle besoin pour se qualifier ?

Image:

L’Écosse pourrait atteindre la Coupe du monde féminine si elle battait la République d’Irlande et que d’autres résultats suivaient son chemin





Mardi, trois points seront attribués pour une victoire en 120 minutes, alors qu’il n’y a qu’un point offert si une équipe devait triompher aux tirs au but.

Donc, se qualifier automatiquement pour la Coupe du monde Écosse aurait besoin soit du Pays de Galles pour battre la Suisse, soit du Portugal pour vaincre l’Islande, puis reproduire cette marge de victoire sur la République d’Irlande.

L’équipe de Martinez Losa est en action après les deux autres matches, elle saura donc ce qui est requis et de toute façon, une victoire à Hampden Park mardi garantira au pire la troisième place et laissera l’équipe une victoire de plus loin d’une deuxième finale de Coupe du monde.

Pays de Gallesquant à lui, devrait battre la Suisse de deux buts, tout en obligeant l’Écosse à gagner contre la République d’Irlande aux tirs au but et le Portugal devrait également battre l’Islande aux tirs au but.

Toute victoire pour République d’Irlande, jumelé à la victoire du Portugal ou du Pays de Galles les verrait progresser. Alternativement, trois points pour les Irlandais obligeraient l’Islande ou la Suisse à ramasser un point ou moins.

Winters : l’Ecosse a la qualité pour atteindre la Coupe du monde

L’ancienne attaquante écossaise Suzanne Winters regardera le match pour Sky Sports:

“Il y a une grande profondeur dans l’équipe, il y a plus de qualité que dans le onze de départ et je pense que ce sera important mardi.

“Il pourrait y avoir quelques changements pour le match après que quelques remplaçants aient vraiment impressionné contre l’Autriche.

“Je pense qu’Abi Harrison mériterait un départ après son but lors du match de la semaine dernière.”