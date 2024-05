Caroline Stanbury de RHODubai parle d’Ozempic

Les vraies femmes au foyer de Dubaï étoile Caroline Stanbury a parlé de la prise d’Ozempic et a fait l’éloge du médicament de perte de poids populaire.

« Après 40 ans, c’est tellement difficile de perdre du poids. J’ai rencontré tellement de femmes de 40 ans qui me demandaient : « Comment avez-vous fait ? Et je ne veux pas vous mentir », a déclaré Caroline, 48 ans, lors d’un épisode de « Non coupé et non censuré » Podcast du 22 mai. « Je vous ai dit que j’avais utilisé Ozempic qui, je pense, est l’un des meilleurs outils si vous êtes capable de l’utiliser. Ça l’est vraiment. Rien ne peut vous remettre sur les rails. Il n’est pas très amusant de côtoyer une femme malheureuse et déprimée. Je ne peux pas vous dire quel est votre poids idéal, ni ce que vous devriez être ni où vous étiez. Je sais où j’étais avant et je suis vraiment heureux maintenant.

La star de télé-réalité a poursuivi : « Qu’est-ce que Kate Moss dire? « Rien n’a aussi bon goût que d’être maigre », et je pense qu’il y a quelque chose à dire là-dessus.

Le mari de Caroline, Sergio Carralloqui est apparue dans l’épisode pendant que le couple était en vacances, lui a demandé de donner plus d’exemples de ce qu’elle a fait pour conserver son apparence depuis son lifting en décembre 2023. La Bravolebrity a admis que sa routine d’exercice avait « en fait diminué ».

« Après avoir utilisé Ozempic et tout ça, j’ai réalisé qu’un entraînement intensif me donnait encore plus faim. Mon corps est assez petit et je réagit très très vite aux choses », a ajouté Caroline. « Si vous êtes mince et maigre et là où vous étiez avant, encore une fois, vous verrez des différences beaucoup plus rapidement. »

Caroline a posté le clip d’elle et Sergio, 29 ans, discutant de son utilisation d’Ozempic sur Instagram et plusieurs commentateurs l’ont félicitée pour avoir été honnête à propos de la prise du médicament.

Chris Haston/Bravo

« Je suis tellement contente qu’elle soit si honnête ! Elle reste simple et il n’y a pas de honte ! Je pense qu’elle doit encore redonner un peu de poids à mon opinion personnelle », a écrit un fan.

Une autre personne a ajouté : « J’adore à quel point vous avez été honnête avec votre lifting et Ozempic. Très rafraîchissant. Tu es magnifique. »

Le De vraies femmes au foyer la star a précédemment révélé qu’elle avait commencé à prendre le médicament après avoir subi une fécondation in vitro en septembre 2023 épisode du podcast. Cependant, elle a admis que Sergio n’était pas ravi qu’elle le prenne.

« Sergio était complètement contre », a déclaré Caroline lors de l’épisode. «Je l’ai fait pour perdre du poids suite à un traitement que je devais suivre et qui n’était pas naturel pour mon corps et qui m’amenait exactement là où j’étais avant. Je pense que personne ne devrait en avoir honte. Je pense que personne ne devrait se sentir coupable pour cela. C’est une façon de retrouver votre vie.