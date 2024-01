Caroline Manzo, vraie femme au foyer du New Jersey, affirme qu’une émission a transformé l’agression sexuelle en « divertissement »

Caroline Manzo, vraie femme au foyer du New Jersey, affirme avoir été agressée sexuellement par son collègue Brandi Glanville lors d’un tournage au Maroc l’année dernière, et accuse les patrons de la chaîne d’encourager de nouvelles attaques “dans l’espoir de rassembler davantage de ‘drame'”.

Dans un procès explosif obtenu par The Daily BeastManzo dit que le personnel de production « sillonne régulièrement le De vraies femmes au foyer avec de l’alcool, les rendre gravement intoxiqués, puis les diriger, les encourager et/ou leur permettre de harceler sexuellement d’autres membres de la distribution, car cela est bon pour les audiences.

“Nous sommes indignés par la conduite de Bravo, Peacock et NBC et nous attendons avec impatience que les questions soient tranchées par un jury”, a déclaré l’avocat de Manzo, Derek Smith, au Daily Beast. “Le harcèlement sexuel ne devrait jamais être un divertissement.”

L’affaire « concerne les réseaux qui sacrifient égoïstement le bien-être de leurs talents pour l’audience et le profit », a déclaré Smith. «Brandi Glanville a déclaré qu’elle faisait simplement ce que les producteurs lui disaient de faire. La télé-réalité entraîne de graves préjudices émotionnels et physiques pour ses talents. Cela doit cesser.

Bravo, Peacock et NBC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Glanville, qui n’est pas désignée comme défendeur dans le procès, n’a pas répondu à un SMS envoyé sur son téléphone portable personnel. Un message adressé à son attaché de presse est resté sans réponse. Elle a nié les allégations antérieures d’agression sexuelle, publiant sur les réseaux sociaux qu’elle était « totalement innocente » de tout acte répréhensible et qualifiant de telles allégations de « diffamation ».

Manzo, connue notamment pour ses altercations conflictuelles avec Teresa Guidice au cours des saisons précédentes de Jerseyest également célèbre pour ses répliques : elle a déclaré un jour que sa famille était « aussi épaisse que des voleurs, et [they] protégez-vous les uns les autres.

Glanville, pour sa part, est encore plus controversée ; sa prétendue liaison lesbienne avec un camarade Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills l’actrice Denise Richards a déchiré la 10e saison de la série.

La plainte de 57 pages, déposée vendredi devant la Cour suprême de l’État de New York, présente un récit détaillé de ce que Manzo décrit comme un voyage cauchemardesque au Maroc en janvier 2023, au cours duquel les acteurs de RHONJ a tourné un spécial intitulé “Voyage ultime entre filles.» Les problèmes ont commencé le troisième jour du séjour de cinq jours, selon le procès de Manzo.

Le soir du 24 janvier, Manzo et les autres femmes au foyer étaient dans un bar, regardant un maître-serpent jouer, indique la poursuite.

“Visiblement ivre, Glanville s’est dirigé vers Manzo, a écarté les jambes de Manzo et s’est penché sur Manzo”, poursuit-on. «… Glanville a embrassé Manzo la bouche fermée. Glanville embrassa alors à nouveau Manzo. Manzo était très mal à l’aise. Glanville a ensuite monté Manzo sur le canapé en tenant Manzo avec son corps, a serré de force les joues de Manzo l’une contre l’autre et a enfoncé sa langue dans la bouche de Manzo, tout en la frottant.

Manzo était « désemparée, effrayée et confuse » et est allée aux toilettes pour se ressaisir, indique le procès, notant qu’elle est une survivante d’une agression sexuelle dans l’enfance.

“Alors que Manzo se tenait près du lavabo et se lavait les mains, Glanville est entrée dans la salle de bain et est venue derrière Manzo, a forcé son vagin contre les fesses de Manzo, ses seins contre le dos de Manzo, a enroulé ses longs bras autour de Manzo pour la retenir de force et a commencé à se laver les mains avec les mains de Manzo entrelacées. », poursuit le procès. « Immédiatement, Manzo a tenté de sortir de la salle de bain. La porte de la salle de bain était verrouillée. Glanville a plaqué le corps de Manzo contre la porte. Glanville pressa ses seins et son vagin contre Manzo…. Glanville a ensuite atteint le corps de Manzo, puis a tâtonné, attrapé et caressé de force le vagin et les seins de Manzo. Au même moment, Glanville enfonçait son visage dans le cou de Manzo pour l’embrasser. De l’intérieur de la salle de bain, Manzo a crié : « AIDE, AIDE, AIDE, AIDE », mais personne n’est jamais venu.

Manzo s’est finalement enfuie, mais plutôt que de l’aider de quelque manière que ce soit, l’équipe de production a « continué le tournage ». [her] tout au long même si elle était en détresse à cause des agressions sexuelles », selon le procès. Deux membres du personnel ont déclaré à Manzo que le comportement de Glanville était « juste sa façon de montrer son amour », indique-t-on.

Manzo était tellement perturbée qu’elle ne voulait pas continuer à participer à la production, affirme la poursuite. Elle a sauté une journée au spa avec les autres et a eu du mal à se concentrer sur le repas qu’elle était censée préparer ce soir-là, selon le costume.

“Manzo se sentait dépassé et voulait régler la situation concernant Glanville afin qu’ils puissent tous avancer”, indique le procès. “Femmes au foyer d’Atlanta, Phaedra Parks et Eva Marcille ont commencé à interroger Manzo, ce qui a mis Manzo très mal à l’aise. Manzo était incapable de cuisiner à cause de sa détresse émotionnelle, aggravée par l’hostilité de Phaedra et Eva.

Alors que les agressions présumées sont devenues partie intégrante du scénario, la poursuite indique que Manzo était « dégoûté de voir à quel point [her] une agression sexuelle… et ses conséquences étaient utilisées à des fins de divertissement.

« Les accusés ont continué à filmer Manzo et à enregistrer sur vidéo ses expériences afin de profiter du « divertissement » de l’expérience d’agression sexuelle de Manzo », selon la poursuite.

Cinq jours après son arrivée au Maroc, Manzo « ne pouvait plus supporter la torture », indique le procès. Pourtant, « même jusqu’à l’aéroport, jusqu’à la toute dernière occasion, [production staff] a filmé Manzo dans l’espoir de rassembler davantage de « drames » pour augmenter leurs audiences.

Le l’épisode a été suspendu suite aux allégations de Manzo que Glanville l’avait agressée sexuellement à l’étranger. Les détails étaient rares avant le dépôt du procès de Manzo.

Manzo, selon la poursuite, « a le droit de se sentir en sécurité au travail », et les réseaux ont fait preuve d’une « indifférence volontaire et gratuite » à l’égard de ce droit. L’année dernière, Marco Vega, un majordome apparu dans la deuxième saison de la franchise à succès, a déposé une plainte accusant Glanville et Parks d’agression sexuelle.

Manzo demande des dommages-intérêts d’un montant à déterminer devant le tribunal, pour, entre autres, l’anxiété, l’inquiétude, l’embarras, l’humiliation, l’angoisse mentale et la détresse émotionnelle.

Avec un reportage d’Helen Holmes.