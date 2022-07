Caroline Kennedy dit que les États-Unis doivent s’engager davantage dans le Pacifique

SYDNEY (AP) – La nouvelle ambassadrice des États-Unis en Australie, Caroline Kennedy, a déclaré vendredi que les États-Unis devaient s’engager davantage dans la région du Pacifique à un moment où la Chine affirme sa présence.

Kennedy s’est entretenue avec des journalistes à l’aéroport international de Sydney après son arrivée pour assumer son nouveau rôle. Elle doit présenter officiellement ses lettres de créance lundi, occupant un poste vacant depuis 18 mois.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis s’étaient éloignés du Pacifique au cours des dernières décennies, Kennedy a déclaré qu’elle se concentrait sur l’avenir.

“Il s’agit d’un domaine critique dans la région, et je pense que les États-Unis doivent faire plus. Nous réinstallons nos ambassades et le Corps de la paix arrive, et l’USAID revient et nous revenons », a-t-elle déclaré.

“Nous n’y sommes pas allés depuis un moment, mais je pense que tout cela est extrêmement positif, et je pense que la collaboration entre les États-Unis et l’Australie aura un impact important.”

Kennedy, la fille de feu le président John F. Kennedy, était ambassadrice au Japon sous l’administration Obama.

Le Pacifique revêt une grande importance personnelle, a-t-elle déclaré, “depuis que mon père a servi dans le Pacifique et a été secouru par deux habitants des îles Salomon et un observateur côtier australien”.

“Mon héritage familial est quelque chose dont je suis vraiment fière et j’essaie d’être à la hauteur”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Je pense que le fait que cela signifie quelque chose pour les gens du monde entier me rend vraiment fier et je veux en être digne et faire ce que je peux pour perpétuer les valeurs que mon père a vécues.”

Interrogée sur l’affirmation croissante de la Chine dans la région, elle a déclaré qu’elle se concentrait sur le partenariat américain avec l’Australie sur des questions telles que la sécurité, l’engagement économique, le changement climatique et la santé.

“Je pense que la Chine a certainement une grande présence ici dans la région, mais je pense que notre partenariat l’est aussi”, a-t-elle déclaré.

Kennedy a déclaré qu’elle avait visité l’Australie pour la première fois il y a 36 ans lors de sa lune de miel.

Elle a dit qu’elle avait entendu dire que le président Joe Biden avait attrapé le COVID-19 mais qu’elle ne lui en avait pas encore parlé.

“Je lui souhaite le meilleur”, a-t-elle déclaré. “Il est fort et en bonne santé, et j’ai entendu dire qu’il avait des symptômes très légers, alors j’espère qu’il se sentira mieux bientôt.”

Kennedy n’a pas perdu de temps pour mettre les médias en ligne. Lorsqu’un journaliste a commencé à poser une question alors qu’un autre parlait encore, Kennedy a plaisanté: “Venez-vous parler d’une femme?”

“Moi, je l’ai fait”, a répondu le journaliste, sous le rire général.

Kennedy a également refusé de répondre aux questions sur les sports australiens, y compris le cricket.

“Eh bien, je sais qu’il y a beaucoup de sports, en ce sens qu’il y a beaucoup de questions pièges impliquées dans les sports, donc je ne réponds à aucune question sur les sports”, a-t-elle déclaré.

The Associated Press