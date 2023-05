Caroline Jones sort un EP ‘Superpower’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Tyler Lord

Des mois après être officiellement devenue la première femme membre du Bande de Zac Brown et en tournée avec le groupe tout en se lançant dans sa tournée solo, Caroline Jones a sorti de nouvelles musiques et a révélé son prochain troisième album studio. Vendredi 19 mai, la native de New York a sorti son EP 5 titres Superpuissancequi comporte un Vince Gill collaboration et un nouvel hymne féminin optimiste intitulé « Normal Person ». L’EP est un avant-goût du projet complet à venir cet automne, mais Caroline a admis que son « objectif principal est juste de sortir de la musique maintenant », et ces cinq morceaux étaient prêts à partir ! « Ils sont un microcosme pour l’album en ce sens qu’il est assez diversifié sur le plan sonore et stylistique, comme le sont tous mes disques », a-t-elle taquiné dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife.com.

Elle a poursuivi: « » Superpower « est une sorte de Nora Jones-y, tandis que » Normal Person « est un super country et » Lawless « est une sorte de pop country. « By Way Of Sorrows » est du vrai bluegrass, et puis la collaboration d’Alyssa Bonagura est très country des années 90. Donc pour moi, la ligne directrice est que j’écris tout et coproduis tout et joue sur tout.

Caroline a déclaré à HL que le « véritable thème » du prochain album est « la persévérance et le courage », ce qui est certainement répandu dans la chanson titre de l’EP « Superpower ». Ensuite, il y a « Normal Person », qui figurera parmi ses autres hymnes féminins impertinents de Caroline, « Tough Guys », « Come In (But Don’t Make Yourself Comfortable) » et « Don’t Talk To Me ». « Je dis toujours que ce ne serait pas un projet de Caroline Jones sans une vraie chanson impertinente comme ça! » elle jaillit. « ‘Normal Person’ est juste une chanson amusante que j’ai écrite à mon mari sur la façon dont parfois… parfois je me sens coupable d’être un peu difficile ou je ne sais pas… un personnage coloré ! Mais ensuite je me souviens qu’il voulait m’épouser !

Elle a ri: «C’est juste une façon vraiment amusante de dire cela, et je pense que chaque couple peut s’identifier, en particulier les couples mariés, et c’est juste une chanson vraiment amusante. Ça fait toujours rire les gens ! »

Puis, près de quatre ans après avoir fait la première partie de Vince Gill, Caroline lui a demandé s’il serait intéressé par l’enregistrement du Julie Miller original « By Way Of Sorrow » en duo. « Les paroles et la mélodie sont tellement émouvantes et si profondes pour moi. Ce genre de chansons est la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de la musique country et de Nashville, comme Buddy et Julie Miller, Patty Griffin et Emmy Lou Harris », a-t-elle rappelé à HL. « C’est indescriptible, car Vince est sur ma courte liste de héros préférés de tous les temps dans la musique, et même juste pour savoir comment naviguer dans cette industrie. »

Caroline a admis qu’elle « n’était pas sûre si [Vince] Je me suis souvenu de qui j’étais », depuis qu’elle a ouvert certains de ses spectacles en 2019, mais il est revenu rapidement et ravi d’enregistrer le morceau avec elle. « Le fait qu’il ait voulu chanter sur ce disque et qu’il ait dit à Brandon [Ratcliff] (producteur) que c’est sa chose préférée qu’il ait jamais entendue de moi – c’était vraiment juste un honneur.

Attendez-vous à ce que le troisième album studio de Caroline Jones sorte cet automne 2023 et diffusez Superpuissance maintenant!

