Dimanche est une grande occasion alors que les Barcelona Femeni affrontent les femmes de Chelsea en finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, qui donnera au monde une première championne de l’UWCL. Ni Barcelone ni Chelsea n’ont remporté le titre auparavant et c’est aussi une première finale européenne pour Chelsea. Pour le Barça, ils ont une expérience antérieure – leur défaite 4-1 contre Lyon en 2019. Cependant, après avoir mis cela derrière eux et appris de ce match, Barcelone est prêt à transformer le rêve en réalité cette fois-ci.

«C’est un rêve devenu réalité de remporter la finale de la Ligue des champions. Alors, voyons voir, ce sera une chose incroyable d’être là avec le trophée », a déclaré l’ailière droite Caroline Graham Hansen lors de la journée des médias avant le grand match.

Lors d’une autre conférence de presse internationale, Asisat Oshoala de Barcelone avait fermement affirmé qu’il n’y avait aucune différence dans la façon dont les hommes de Barcelone et le Barca Femeni jouent et que les gens ont juste besoin de regarder davantage le football féminin. Hansen a réitéré ce point et a déclaré que la philosophie traverse le club dans son ensemble.

«Le Barça joue d’une certaine manière, il vit le football d’une certaine manière, peu importe si vous jouez pour l’équipe masculine, l’équipe féminine ou l’équipe de jeunes, la philosophie est suivie à travers le club et oui, j’ai remarqué une grande différence quand je Viens ici. Ils ont une manière différente de penser le football et j’apprécie beaucoup le style de jeu ici. Pour moi, cela a été un bon changement et je suppose que je profite simplement de mon temps ici.

«Je suis venu ici pour jouer ce type de football et j’y crois très fortement. Avec tous les bons joueurs ici, j’ai non seulement eu la chance de m’améliorer mais aussi de remporter de gros titres. Nous sommes très proches mais nous rencontrons une équipe solide à Chelsea et j’attends le match avec impatience », a-t-elle déclaré.

Hansen a déclaré que la clé pour le Barca serait de gagner les mini-batailles sur le terrain contre Chelsea et d’augmenter leurs chances de remporter la grande finale. Hansen a admis que Chelsea était un style de jeu contre-attaquant, mais a déclaré qu’ils voudraient peut-être même garder le ballon et avoir plus de contrôle sur le match, comme le fait le Barça. L’ailier pensait que son expérience d’avoir joué à Chelsea auparavant pourrait également être utile.

«Je pense que partout sur le terrain, il y aura un mini-jeu dans le match. Nous gagnons tous nos mini-jeux, nous aurons une plus grande opportunité de gagner le jeu et je pense que c’est la clé du jeu – les combats un contre un ou deux contre trois – les situations vont décider du jeu, comment nous allons là-bas en tant qu’équipe sera un facteur décisif. Si tout le monde parvient à battre ses adversaires plus de fois que Chelsea, alors nous avons la clé de la façon de les battre.

«C’est difficile à dire, nous savons que Chelsea a beaucoup d’attaquants puissants et qu’ils aiment attaquer avec le ballon, alors évidemment, ils voudraient garder le ballon autant que possible, ce que nous faisons aussi. En fin de compte, ils sont très dangereux dans leurs contre-attaques ou peut-être est-il possible qu’ils essaient de faire des contre-attaques plus que de garder le ballon, je ne sais pas. Je sais qu’ils ont beaucoup confiance en leur jeu, donc je ne serais pas surpris s’ils essayaient simplement de prendre le ballon et de contrôler le jeu de cette manière autant que possible.

«J’ai joué à Chelsea plusieurs fois en Ligue des champions, j’ai eu une bonne expérience de les jouer. Mais ce sera un match complètement différent dimanche, mais je ne dirais pas non aux victoires que j’ai remportées contre eux », a-t-elle déclaré.

Parmi toutes les mini-batailles, Hansen aura également à gérer son compatriote international Guro Reiten au milieu de terrain. Cependant, le Norvégien a estimé que ce serait spécial, mais en tant qu’équipe, le Barça devra simplement être calme et concentré. «Bien sûr, ce sera spécial de jouer un joueur que vous connaissez si bien de l’équipe nationale. Je pense que nous avons de bonnes possibilités, nous savons que Chelsea est une bonne équipe. La clé serait de garder notre confiance dans notre jeu et de jouer notre style. Les finales ont toujours des façons étranges de vivre leur propre vie et donc, nous devons juste être calmes et posés et jouer notre jeu. «

