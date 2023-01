Caroline Garcia parle de sa bataille contre la boulimie | ‘Manger m’a apaisé pendant quelques minutes’ | Actualités Tennis

Caroline Garcia a parlé de sa bataille contre la boulimie, qui a été déclenchée par des pertes et des douleurs causées par une blessure au pied.

Dans une interview au journal français L’Équipela jeune femme de 29 ans a parlé d’une période difficile de sa carrière après une forme irrégulière et des blessures.

Elle a pris une pause du tennis en mars 2022 pour soigner sa blessure au pied et la pause a porté ses fruits puisque la Française a remporté des titres aux finales WTA, Cincinnati, Bad Homburg et Varsovie pour accompagner sa demi-finale à l’US Open dans le deuxième moitié de la saison.

Avant cette période réussie qui l’a ramenée à la quatrième place mondiale du classement, Garcia a déclaré “qu’il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de nuits blanches”.

Garcia, qui a atteint pour la première fois la quatrième place en septembre 2018, a déclaré s’être réfugiée dans la nourriture pour compenser le malaise ressenti par la douleur de la blessure et la perte de forme.

“Vous vous sentez si vide, si triste, que vous avez besoin de vous remplir. C’était la détresse de ne pas pouvoir faire ce que je voulais faire sur le terrain, de ne pas gagner et de souffrir physiquement”, a-t-elle déclaré.

“Manger m’a apaisé pendant quelques minutes. Nous savons tous que ça ne dure pas mais… c’était une évasion. C’est incontrôlable.”

Garcia a déclaré qu’être seule dans des chambres d’hôtel pendant la tournée a ajouté aux défis, mais parler avec des amis et sa famille l’a aidée à améliorer sa relation avec la nourriture.

“Depuis que j’apprécie un peu plus tout ce qui concerne le tennis et que je prends plus de temps pour moi, cela arrive moins. Et quand cela arrive, je l’accepte davantage et je me sens beaucoup moins coupable”, a-t-elle déclaré.

“M’autoriser plus régulièrement des petits plaisirs m’empêche d’avoir trop souvent cette envie de quelque chose. A un moment, je ne me permettais pas grand-chose. C’est devenu trop.

“Maintenant, si j’ai une envie de pizza pendant deux jours, je vais juste prendre ma pizza et arrêter d’être obsédé par ça. J’ai eu du mal à accepter le fait que ça n’allait pas transformer mon corps. Je me permets une petit dessert de temps en temps au lieu d’y penser toute la semaine et de s’effondrer complètement.”

Garcia est devenue la deuxième joueuse française à remporter la finale de la saison WTA en novembre après Amélie Mauresmo en 2005.

Elle devrait participer à l’Open d’Australie, qui commence le 16 janvier, et avant le lever de rideau de la saison, Garcia a déclaré qu’elle visait un titre du Grand Chelem en 2023.

S’adressant à la WTA en décembre, elle a déclaré: “Être en bonne santé d’abord, mais gagner un Chelem est probablement l’un de mes objectifs et de mes rêves depuis que je suis petite fille, et avec les deux derniers résultats, avec les finales WTA, avec la demi-finale -finale à l’US Open, l’a rendu évidemment plus concret et quelque chose que je peux atteindre, quelque chose que je peux atteindre.”

Toute personne se sentant aux prises avec des troubles de l’alimentation peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK. Pour plus d’informations et de soutien pour les troubles de l’alimentation, contactez Beat sur help@beateatingdisorders.org.uk