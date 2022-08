Caroline Garcia et Maria Sakkari commencent par une victoire

La tête de série n ° 17, Caroline Garcia, a ouvert sa campagne de l’US Open 2022 avec un score de 6-2, 6-4 contre la perdante chanceuse Kamilla Rakhimova tandis que Maria Sakkari a survécu à une frayeur alors qu’elle avançait avec une victoire en trois sets au début du simple féminin ici.

Lundi, Sakkari est revenue sur les lieux où elle a traversé le tirage au sort féminin de l’US Open 2021, surfant sur le sommet d’une saison révolutionnaire qui l’a vue percer le Top 10 pour la première fois de sa carrière, déterminée à changer le récit. Elle a ouvert sa campagne 2022 avec une victoire catégorique 6-4, 3-6, 6-0 contre Tatjana Maria d’Allemagne.

Au début, une volée à hauteur de genou du milieu du terrain a surpris Rakhimova et la position et l’exécution au retour étaient particulièrement agressives. Saupoudrer de gagnants sur chaque aile et 10 points successifs, et tout cela a permis à la Française de bondir 4-0 devant.

À ce stade, Garcia servait superbement avec deux prises à aimer. Il a fallu 18 minutes à Rakhimova pour réclamer un match, mais c’était une pure domination de Garcia.

Un as à 5-2 a été appelé laissé par l’arbitre James Keothavong, mais Garcia n’a pas entendu l’appel et a célébré l’affichage d’une avance de set. Retour à la ligne de fond pour en prendre deux, un autre point bien construit, et Garcia a obtenu un avantage de 6-2.

Le jeu de puissance, la transition vers le haut du terrain et le jeu au filet étaient tous sur la chanson et la pression s’est finalement installée sur le n ° 90 mondial. À 2-2, Garcia s’est connectée avec un retour du revers sur le tronçon, a lu le réponse et accroché une passe en coup droit pour une pause charnière.

En baisse de 15 à 30 lors du match suivant, Garcia est resté ferme dans un rallye meurtrier, sautant en avant pour couper une volée aiguë et repousser tout danger d’un retour potentiel.

Une prise confiante a clôturé la victoire pour marquer la célébration de la marque “Volez avec Caro”.

En 2021, Sakkari avait joué au tennis éteint jusqu’aux demi-finales, mais même cela n’était pas suffisant pour surmonter l’engouement des adolescents qui s’est emparé de l’événement de l’année dernière. À une victoire de sa première finale majeure, la course de rêve de Sakkari s’est brusquement arrêtée lorsqu’elle est tombée face à l’éventuelle championne adolescente Emma Raducanu en deux sets, la laissant stupéfaite et cherchant des réponses sur ce qui n’allait pas.

La victoire a été importante pour la tête de série n ° 3 non seulement pour rester en vie dans le tirage au sort, mais aussi parce que, eh bien, la vengeance est douce. La dernière fois que ces deux joueurs se sont rencontrés, c’était plus tôt cet été à Wimbledon, où Sakkari est tombé à l’époque. 103 Maria au troisième tour. La victoire de lundi a égalisé leur tableau de bord à un record de 2-2 en tête-à-tête.

Maria a utilisé une variété de tirs tranchés pour ralentir le rythme des échanges au début du match, neutralisant la plus grande arme de Sakkari. Dans les 10 premières minutes de jeu, l’Allemand menait 4-1. Mais il n’a pas fallu longtemps à Sakkari pour se connecter et mieux contrôler sa marque agressive de tennis, alors qu’elle a dévidé les cinq matchs suivants pour remporter le premier set, selon un rapport sur le site officiel.

Le deuxième set s’est déroulé de la même manière que le premier, Maria prenant une autre avance de 4-1. Cette fois, ce sont les problèmes de service de Sakkari qui l’ont menottée, commettant six doubles fautes dans le set et permettant à Maria de prendre le set et d’en forcer une troisième.

Avec un coaching désormais acceptable à l’US Open, Sakkari a suivi quelques conseils de son entraîneur et a traversé le cadre final, retenant Maria pour balayer les six matchs et réserver une place au deuxième tour.

