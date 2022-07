Caroline Garcia et Ana Bogdan participeront à la finale du simple dames à l’Open de Pologne.

Caroline Garcia et Ana Bogdan ont battu la pluie et leurs adversaires – Jasmine Paolini et Kateryna Baindl, remportant des victoires en demi-finale en deux sets pour organiser un affrontement pour le titre à l’Open de Pologne, ici samedi. Garcia, tête de série no 5, de France, a battu la tête de série no 10, Jasmine Paolini, d’Italie, 6-1, 6-2 pour atteindre sa 12e finale en carrière. Garcia n’a mis que 65 minutes pour passer à 3-0 contre Paolini.

Garcia a soutenu sa superbe surprise de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek du tour précédent, alors qu’elle poursuit sa course de forme stellaire cet été. Elle a maintenant remporté 17 de ses 20 derniers matchs, dont une course au titre de Bad Homburg et une huitième de finale à Wimbledon.

« Ça a été une semaine difficile, surtout aujourd’hui, avec la grande victoire d’hier, seulement quelques heures pour récupérer et être prêt. Les conditions étaient très difficiles, il y avait beaucoup de pluie. Je suis juste très content de la façon dont j’ai joué, et je suis resté très concentré sur le présent, et ça a payé », a déclaré Garcia.



Sous une bruine persistante qui est devenue beaucoup plus importante à mesure que le match touchait à sa fin, Garcia, 45e classée, a battu la 58e mondiale Paolini en remportant 80 % de ses points de premier service et 60 % de ses points de premier retour.

L’ancien numéro 4 mondial Garcia a également tiré six as ce jour-là. Garcia compte jusqu’à 236 as pour l’année, et elle a remporté le titre de leader des as de cette saison de la championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina.

Garcia a menacé de terminer le match en moins d’une heure, détenant le triple balle de match à 6-1, 5-1. Cependant, Paolini est revenu de 0 à 40 dans ce match pour prolonger les affaires alors que la pluie augmentait. Dans le match suivant, cependant, Garcia a converti sa cinquième balle de match pour compléter la victoire.

Garcia, qui a une fiche de 8-3 lors de ses précédentes finales en simple, affrontera désormais Bogdan lors du match de championnat. Garcia a battu Bogdan lors de leur seule rencontre précédente, qui a eu lieu au deuxième tour de Wimbledon il y a cinq ans.

Lire aussi- Gaurav Gill domine le premier jour du rallye de Coimbatore

Bogdan, de Roumanie, a déjà enregistré son meilleur résultat en carrière cette semaine, en faisant sa première finale en simple du Hologic WTA Tour. Bogdan a battu l’heureuse perdante Kateryna Baindl, d’Ukraine, 7-5, 7-5 lors de la première demi-finale de samedi pour réaliser cet exploit.

Le numéro 108 mondial Bogdan a été poussé plus de deux heures pour la première fois cette semaine par Baindl, mais le Roumain n’a toujours pas perdu un set dans le tournoi. Bogdan a remporté exactement les deux tiers des points du deuxième service de Baindl pour remporter une demi-finale de niveau tour pour la première fois à sa cinquième tentative.

« Je peux dire que j’ai plutôt bien géré mes émotions aujourd’hui. Je voulais juste jouer gratuitement, mais c’était un peu difficile. Tactiquement, j’étais assez bien préparé dans ma tête, je devais juste rester concentré sur chaque point et me dire que je pouvais y arriver », a déclaré Bogdan.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici