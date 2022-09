Caroline Garcia, demi-finaliste de l’US Open, quitte tôt le Pan Pacific Open

Zhang Shuai a battu la deuxième tête de série Caroline Garcia 4-6, 7-6 (5), 7-6 (5) au deuxième tour de l’Open pan-pacifique mercredi et la troisième tête de série Garbine Muguruza a dépassé la qualifiée grecque Despina Papamichail 6- 4, 6-2 pour atteindre les quarts de finale.

Garcia a cassé le service de Zhang lors du premier jeu du premier set et a fait pression sur la 28e mondiale avec des services solides et des coups de fond puissants, remportant le set avec son 10e as.

Mais malgré 27 as dans le match, Garcia, la demi-finaliste de l’US Open, n’a pas pu maintenir sa forme et Zhang a utilisé sa vitesse et sa précision pour prendre le dessus dans le deuxième set.

Zhang, 33 ans, a déclaré que ses nombreuses années de jeu et d’entraînement au Japon avaient porté leurs fruits.

“J’essayais de rester calme. Je me suis dit dans les moments difficiles que je ne perdais jamais sur ce terrain, alors aujourd’hui je vais gagner », a-t-elle déclaré. “C’est mon tournoi à domicile, donc cela m’a donné beaucoup de motivation. Tout est positif ici et c’est pourquoi j’ai très bien joué.

Lors du match d’ouverture de la journée, Muguruza, ancien n ° 1 mondial et double champion du Grand Chelem en simple, a disputé un match de base efficace contre Papamichail, classé 213e au monde, mais a déclaré que ce n’était pas facile.

“Le premier match est toujours difficile, d’autant plus qu’elle a déjà joué ici et qu’elle avait un bon feeling sur le terrain, donc j’étais nerveuse”, a déclaré Muguzura, la n°12 mondiale et championne de la finale WTA 2021. Elle a reçu un laissez-passer au premier tour.

