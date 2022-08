Caroline Garcia bat Petra Kvitova pour réclamer la couronne de Cincinnati

La qualifiée Caroline Garcia a terminé une semaine de rêve dimanche aux Masters ATP et WTA de Cincinnati avec une défaite 6-2, 6-4 contre Petra Kvitova.

La gagnante française a remporté son troisième titre de niveau Master, son 10e au total, après avoir remporté Wuhan et Pékin dans un doublé chinois il y a cinq ans.

Garcia a suivi le modèle extraordinaire d’Emma Raducanu, qui a remporté l’US Open il y a 11 mois en tant que qualification.

A LIRE AUSSI | Western & Southern Open: Borna Coric surprend Stefanos Tsitsipas pour décrocher le titre des Masters de Cincinnati

La numéro 35 Garcia, qui est tombée sur le dos après avoir remporté la victoire, a maintenu son avance sur le Tour avec une 27e victoire en match depuis juin.

“De la joie pure, juste du bonheur”, a-t-elle déclaré. “Chaque victoire est très importante. C’est toujours très difficile à décrire.

« Ça n’arrive pas si souvent et il faut vraiment en profiter. Je suis reconnaissant pour cette belle semaine de tennis, et gagner un autre titre, c’est très spécial.

Elle a dit que les attentes étaient faibles lorsqu’elle est arrivée pour les rondes de qualification.

“Je n’étais pas si confiant quand je suis arrivé, les qualifications étaient des matchs difficiles. J’étais vraiment heureuse d’avoir terminé et de jouer dans le tableau principal », a-t-elle déclaré.

“Chaque match était un nouveau défi. Je devais me concentrer sur moi-même, sur mon jeu, que puis-je faire, comment je pouvais être plus agressif et comment m’améliorer.

“Juste un jour à la fois, je me suis retrouvé ici aujourd’hui en finale et je soulève maintenant le trophée.”

Kvitova, double championne de Wimbledon, disputait la 40e finale de sa carrière et cherchait un 30e titre.

Garcia a créé une balle de match contre une adversaire qui avait besoin d’un traitement médical hors du terrain en envoyant son 11e as de l’après-midi.

La fin est venue au point suivant alors que Kvitova est revenue longue.

“Ce n’était certainement pas le résultat que je voulais, mais si quelqu’un m’avait dit que je serais en finale, je serais très heureux”, a déclaré Kvitova.

“Je dois voir les choses positives : j’aurais pu être absent lors de mon premier match. Je dois être fier de la 40e finale de ma carrière.

“Je n’ai pas gagné le plus gros trophée, mais elle a vraiment très, très bien joué.

«Caroline juste, quand elle était à terre, elle a juste servi des as. Elle méritait de gagner. »

Elle a ajouté: “La grande question en ce moment concerne ma santé (forme physique), comment tout se passera dans quelques jours, mais avoir encore une semaine (d’entraînement) avant l’US Open m’aidera, j’espère.”

Garcia a répété une victoire sur Kvitova d’ici il y a sept ans; elle a bouleversé trois joueuses du top 10 cette semaine lors de sa course vers le trophée.

Garcia a porté son total d’as de la saison à 286 avec la victoire en 96 minutes.

Elle est la quatrième joueuse française depuis 1980 avec 10 titres de niveau WTA ou plus après Amélie Mauresmo (25 ans), Mary Pierce (18 ans) et Julie Halard (12 ans).

Garcia a sauvé les huit points de rupture auxquels elle a fait face en brisant Kvitova à trois reprises.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici