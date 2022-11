Caroline Garcia bat l’adolescente américaine Coco Gauff lors de l’ouverture de son tournoi

La joueuse de tennis française Caroline Garcia, qui fait une apparition en finale de la WTA pour la première fois en cinq ans, a fait une déclaration puissante dans les championnats de fin d’année avec une victoire en deux sets contre l’adolescente américaine Coco Gauff lors du tournoi à la ronde.

La tête de série n°6 Garcia a eu besoin d’1 heure et 18 minutes pour vaincre la n°4 Gauff 6-4, 6-3 mardi soir. C’était le premier match du tournoi à la ronde pour chacun d’eux dans le groupe Tracy Austin. “C’était définitivement un bon match, assez solide de mon côté”, a déclaré Garcia cité par wtatennis.com après le match. “Je pense que je suis resté très positif à chaque instant.

« (Coco) est toujours impressionnante à affronter, c’est toujours très intense et elle peut faire tellement de choses. … C’était très important pour moi de rester calme, de rester sur mon jeu et ce que je voulais faire, et je pense que je l’ai bien fait.

Garcia rejoint le n ° 1 mondial Iga Swiatek de Pologne en tant que premiers vainqueurs du groupe Austin. Swiatek a envoyé la tête de série n ° 8 Daria Kasatkina en deux sets plus tôt dans la journée.

Les premiers débuts de Garcia en finale WTA ont eu lieu en 2017 après des titres WTA 1000 consécutifs. Elle a alors atteint la demi-finale mais a raté la qualification en simple pour les trois prochaines éditions – les finales WTA n’ont pas eu lieu en 2020 en raison de Covid-19.

Au début de cette année, Garcia était classée en dehors du top 70. Cependant, voit une résurgence dans la seconde moitié de cette année, qu’elle attribue à un jeu agressif accru. Garcia a remporté 33 matchs au niveau du Tour depuis juin, au moins 10 de plus que tout autre joueur au cours de cette période.

Garcia a remporté trois titres à la fin de 2022, tous sur des surfaces différentes, et elle a fait la première demi-finale du Grand Chelem de sa carrière à l’US Open.

Garcia obtenant sa deuxième qualification pour la finale WTA cinq ans après ses débuts signifie qu’elle devient seulement la quatrième joueuse à avoir eu des écarts plus longs entre leurs première et deuxième apparitions en finale WTA – Amy Frazier (huit ans), Barbara Paulus (six ans) et Judith Wiesner (six ans).

Gauff avait remporté ses deux premières rencontres, mais Garcia a obtenu son meilleur résultat majeur en carrière en battant Gauff en quarts de finale de l’US Open 2022. Garcia a poursuivi sur sa lancée contre l’Américaine mardi, tirant 20 vainqueurs contre 12 pour Gauff.

