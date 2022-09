Caroline Garcia bat Coco Gauff pour atteindre les demi-finales

La Française Caroline Garcia a battu l’Américaine Coco Gauff en deux sets pour atteindre les demi-finales de l’US Open mardi.

Garcia, 17e tête de série en forme, s’est qualifiée pour les quatre derniers d’un tournoi en simple du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière avec une victoire 6-3, 6-4 au stade Arthur Ashe.

Le joueur de 28 ans affrontera la cinquième tête de série tunisienne Ons Jabeur en demi-finale jeudi.

“Ma tête bourdonne, je ne peux pas décrire ce que je ressens”, a déclaré Garcia après la victoire.

Garcia, qui est arrivée à New York en tant que joueuse en forme du tennis féminin après sa victoire au Masters de Cincinnati, a produit une autre performance composée pour dominer la 12e tête de série Gauff presque du début à la fin.

“J’ai toujours joué de manière très agressive et ces derniers mois, je me sens à nouveau en bonne santé et j’ai pu bouger et m’entraîner comme je le voulais”, a déclaré Garcia.

« Je vais juste pour mes tirs même quand je suis stressé ou quand je ne le sens pas. La façon de m’améliorer pour moi est d’aller de l’avant et j’essaie juste de suivre cette voie.

La Française a pris le contrôle dès le début avec deux pauses rapides pour prendre une avance de 4-0 dans le premier set, Gauff ayant du mal à s’installer.

L’adolescente américaine a commis une double faute lors de son premier match de service pour concéder une pause précoce, puis a tiré au filet longtemps avec le terrain grand ouvert lors du quatrième match pour offrir à Garcia une deuxième pause.

Bien que Gauff ait riposté au cinquième match pour réduire le déficit, Garcia a tenu ses jeux de service restants pour remporter le set.

Gauff a rapidement eu des ennuis dans le deuxième set, cassé lors du match d’ouverture pour permettre à Garcia de prendre une avance de 3-1.

Malgré les statistiques de service de Garcia – elle avait un pourcentage de premier service de seulement 52% et a terminé avec autant de doubles fautes (4) que d’as – Gauff n’a pas été en mesure de trouver la pause cruciale nécessaire pour revenir dans le match.

Le reste du set s’est déroulé au service, Garcia remportant la victoire sur sa première balle de match, lorsque Gauff a envoyé un retour du revers dans le filet.

