Caroline Garcia bat Aryna Sabalenka pour continuer Dream Cincinnati Run jusqu’à la finale

Caroline Garcia, de France, est devenue la première qualifiée à atteindre une finale du tournoi WTA 1000 après avoir poursuivi sa course de rêve à l’Open de l’Ouest et du Sud avec une victoire âprement disputée contre la sixième tête de série, Aryna Sabalenka, de Biélorussie.

Dans un match interrompu deux fois pendant de longues périodes par la pluie samedi soir, Garcia a triomphé 6-2, 4-6, 6-1 lors de la demi-finale qui a duré deux heures et cinq minutes, rapporte DPA. La victoire de Garcia sur Sabalenka lui a assuré une place dans la décision contre Petra Kvitova, qui a battu Madison Keys dans l’autre demi-finale plus tôt samedi.

La victoire ajoute également un autre scalp du top 10 à la liste de Garcia de l’événement de Cincinnati de cette semaine, après avoir éliminé la quatrième tête de série Maria Sakkari et la septième tête de série Jessica Pegula en route vers les quatre derniers.

Le numéro 35 mondial avait également battu Iga Swiatek, la mieux classée, lors d’une course au titre de l’Open de Pologne il y a trois semaines.

Garcia a remporté 26 victoires dans le tableau principal du Tour depuis juin avec des titres remportés à Bad Homburg et Varsovie dans cette séquence; Simona Halep (19) et Beatriz Haddad Maia (17) remportent ensuite le plus de victoires.

La victoire de samedi a été alimentée par un fort pourcentage de points remportés au premier service de 81,3% pour Garcia, envoyant des as 8-4 tandis que Sabalenka n’a pas été aidé par des doubles fautes 7-1.

La joueuse de 28 ans, dont le classement le plus élevé était quatrième en 2018, a sauvé sept balles de break tout en convertissant six des 13 qu’elle a générées.

Elle a dû se qualifier pour gagner une place dans le tableau principal de Cincinnati et ressemblait à une course devant Sabalenka après avoir remporté le premier set de manière impressionnante.

Un retard de pluie de deux heures et demie a stoppé la progression de Garcia à 1-1 dans le deuxième set, et c’est Sabalenka qui est revenu le plus fort de la pause.

Garcia avait besoin d’un bandage sur son bras gauche lorsqu’elle menait 5-4 dans le deuxième set, forçant Sabalenka à endurer une longue attente pour égaliser le match.

Juste au moment où le match semblait incliner la voie du Biélorusse, un Garcia amélioré a fait le break pour mener 3-1 dans le set décisif; cependant, la pluie est revenue lors du match suivant avec Garcia 30-15 au service, provoquant un autre hold-up.

Mais Garcia ne serait pas démenti après la reprise du jeu environ 90 minutes plus tard, remportant les trois derniers matchs pour s’assurer une place historique dans le décideur.

Lors du match précédent, Kvitova a repoussé les Keys favoris à domicile pour assurer un retour dans le top 20 mondial.

Le double champion de Wimbledon s’est battu pour une victoire 6-7 (6-8), 6-4, 6-3 en deux heures et 18 minutes.

