Caroline Flack: Une nouvelle bande-annonce documentaire montre des images d’une star en larmes | Actualités Ents & Arts

Des images de Caroline Flack fondant en larmes ont été partagées dans la bande-annonce d’un nouveau documentaire sur sa vie et sa mort.

Le Love Island La mère du présentateur Christine et la sœur jumelle Jody figurent toutes deux dans le programme, ainsi que des amis comme Olly Murs et Dermot O’Leary.

Flack, 40 ans, s’est suicidée le 15 février 2020.

Dans la bande-annonce du documentaire de Channel 4, intitulé Caroline Flack: sa vie et sa mort, la star peut être vue pleurer dans un clip, en disant: « La seule personne que j’ai blessée, c’est moi-même. »

Murs, qui a co-organisé les deux Le facteur X et The Xtra Factor avec la star, est également montré en larmes lors d’une interview.

«J’aurais juste aimé lui dire de ne pas le faire, je n’ai jamais eu l’occasion de le faire», dit-il.

Channel 4 a déclaré que Caroline Flack: Sa vie et sa mort « iront au-delà des gros titres pour révéler la femme complexe derrière le personnage public, ainsi que pour explorer les pressions que la célébrité, la santé mentale, la presse et les médias sociaux ont exercées sur Caroline tout au long de sa vie ».

Le film, qui présente des images inédites et des vidéos de maison d’enfance, était à l’origine censé être un documentaire sur Flack de son vivant.

Lee McMurray, l’un des commissaires de Channel 4 Factual Entertainment, a déclaré: « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec Caroline tout au long de 2019, nous avons convenu de faire un film avec elle qui raconterait son histoire et révélerait ce que c’est que de vivre sous les reflets d’une telle intensité. examen minutieux.

« Malheureusement, ce film ne sera jamais réalisé. Nous espérons que ce projet sera un témoignage du personnage, du travail et de l’héritage de Caroline, et nous sommes profondément reconnaissants à sa famille et à ses amis pour leur implication. »

La bande-annonce du documentaire vient alors que des amis ont partagé des hommages à Flack lundi, marquant le premier anniversaire de sa mort.

Les comptes officiels des réseaux sociaux Love Island et Channel 4 ont publié des messages, ainsi que des stars telles que le narrateur de Love Island Iain Stirling et la chanteuse Pixie Lott, qui ont participé à Viens strictement danser avec Flack, vainqueur de la série, en 2014.

À la suite d’une enquête de deux jours en août, un coroner a conclu que la star s’était suicidée avant un prochain procès pour avoir prétendument agressé son petit ami, Lewis Burton, et ne pouvait pas faire face à la couverture de presse.

Le documentaire sera bientôt diffusé sur Channel 4.

Quiconque se sent émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un courriel à [email protected] au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale des Samaritains de votre région ou 1 (800) 273-TALK