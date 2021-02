Caroline Flack: Love Island et ses amis partagent des hommages pour marquer un an depuis la mort de la star | Actualités Ents & Arts

Love Island s’est souvenu de l’animatrice Caroline Flack avec un hommage marquant le premier anniversaire de sa mort.

« Toujours dans nos cœurs », a déclaré l’hommage de l’émission, à côté d’une photo du présentateur de télévision.

Les amis de la star décédée ont également partagé leurs souvenirs, tandis que les mots «soyez gentils» – publiés sur les réseaux sociaux par la présentatrice elle-même dans les mois précédant sa mort – étaient à la mode sur Twitter au Royaume-Uni lundi matin.

Flack, 40 ans, est décédée dans son appartement du nord de Londres le 15 février 2020, quelques semaines à peine avant qu’elle ne soit jugée pour avoir prétendument agressé son petit ami, Lewis Burton.

Elle s’est suicidée après avoir appris que l’audience allait définitivement se dérouler et craignant la publicité qui en découlerait, a conclu un coroner lors de son enquête.

De nombreux amis proches ont partagé des messages et des photos alors qu’ils se souvenaient de la star un an après sa mort.

Love Island le narrateur Iain Stirling a posté cette photo de la paire ensemble.

L’auteure et présentatrice Dawn O’Porter a partagé un passage intitulé When The World Stopped Turning de son livre Life In Pieces, ses réflexions sur le verrouillage publié en 2020.

Dans le livre, elle décrit Flack comme « mon ami le plus drôle du monde » et celui qui « s’est toujours présenté pour moi ».

La chanteuse Pixie Lott, qui a participé à Strictly Come Dancing en 2014 aux côtés de Flack – qui a remporté la série cette année-là – a partagé une photo et a déclaré: « Je t’aime pour toujours et à jamais, belle petite danseuse.

« #bekind Caza a toujours été pour moi et je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est produit. »

La chef de la télévision Gizzi Erskine a partagé son hommage ce week-end. En plus de se souvenir de son amie, elle a également critiqué «la culture d’annulation» – la suppression du soutien, y compris le boycott de quelqu’un, généralement une célébrité ou une personnalité publique – ainsi que certains aspects du mouvement «soyez gentil». Elle a également critiqué Burton.

Flack avait fait l’objet de beaucoup de contrôle dans la presse et sur les réseaux sociaux après son arrestation et sa comparution initiale au tribunal en décembre 2019.

« La chose qui n’a pas changé et qui semble en fait être la pire est d’annuler la culture », a déclaré Erskine. « Nous devons arrêter cela et nous ressaisir. La presse, les guerriers du clavier, la foule » soyez gentils « – qui sont souvent les moins gentils de tous.

« Elle me manque tellement. Il y a encore tellement de choses inachevées que je ne me reposerai jamais et surtout j’ai vraiment besoin d’elle en ce moment. Je t’aime petit bouton x puissance pour sa famille et ses amis pour la prochaine étape. »

Image:

La star photographiée aux Brit Awards à Londres en 2019. Pic: AP



Burton, qui n’a pas soutenu la poursuite de la star, a partagé une photo et a déclaré: « Je ne t’oublierai jamais. »

Au cours de l’enquête sur la mort de Flack, la mère de la star, Christine, a déclaré au tribunal que sa fille « n’était pas une agresseur » et a accusé la police et les procureurs de l’avoir « en sa faveur » en raison de son « statut de célébrité ».

Après l’audition, Mme Flack a rendu hommage à une femme « belle, amusante, opiniâtre, gentille, loyale », « pleine de confiance », mais aussi « pleine de peurs ».

Flack a laissé derrière elle sa sœur jumelle Jody, son frère aîné Paul, sa sœur aînée Elizabeth et ses parents Ian et Christine.

Quiconque se sent émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un courriel à [email protected] au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale des Samaritains de votre région ou 1 (800) 273-TALK