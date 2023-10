Caroline Ellison, témoin vedette du procès Bankman-Fried, raconte avoir vécu dans « un état d’effroi constant »

Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif de monnaie numérique lié au FTX de Sam Bankman-Fried, poursuit son témoignage lors de son procès pénal mercredi.

Ellison, qui est également l’ex-petite amie de Bankman-Fried, est considérée comme le témoin vedette de l’accusation. Bankman-Fried fait face à sept accusations fédérales, notamment pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent, en lien avec sa surveillance des sociétés FTX et Alameda Research, aujourd’hui disparues, qui ont toutes deux déposé leur bilan l’année dernière.

Il a plaidé non coupable de toutes les accusations. Ses avocats de la défense ont commencé à contre-interroger Ellison mercredi après-midi et continueront de le faire jeudi.

En moins d’un an, Bankman-Fried, 31 ans, est passé du statut de titan de la cryptographie et d’acteur mondial en plein essor avec une valeur nette estimée à 16 milliards de dollars à celui d’accusé dont les plus proches collaborateurs témoignent contre lui dans une affaire qui pourrait le mettre en prison. depuis des décennies.

Ellison est au centre de tout cela. Mardi, elle a témoigné que Bankman-Fried lui avait dit de voler quelque 10 milliards de dollars aux clients de FTX et de les utiliser pour rembourser les entreprises qui avaient prêté de l’argent à Alameda Research, la société de trading de crypto qu’elle dirigeait.

« Sam m’a ordonné de commettre ces crimes », a déclaré Ellison devant le tribunal mardi après avoir déclaré aux procureurs qu’elle, Bankman-Fried et d’autres avaient commis une fraude.

Elle a également déclaré que Bankman-Fried avait mis en place le système qui lui permettait de déplacer l’argent.

Ellison a débuté chez Alameda en tant que trader en 2018. Elle a témoigné qu’après que le hedge fund ait subi d’importantes pertes cette année-là, Bankman-Fried a fait d’obtenir plus d’argent une priorité absolue. À cette fin, il a demandé aux employés d’Alameda d’obtenir des prêts aux conditions possibles.

C’était risqué, car les prêteurs pouvaient rappeler ces prêts à tout moment. Ellison a déclaré qu’ils étaient suffisamment nombreux pour mettre Alameda en faillite si tous les prêts devenaient exigibles et payables immédiatement.

Elle a déclaré que Bankman-Fried avait également tenté de renforcer les entreprises en créant le jeton numérique FTT. Elle a déclaré qu’Alameda possédait 60 à 70 % de l’offre de pièces, dont la fabrication ne coûtait pratiquement rien. Lorsque son prix de marché est passé de 10 cents initiaux à 50 dollars au fil du temps, Alameda a gagné des milliards sur le papier.

Ellison témoigne dans le cadre d’un accord avec le gouvernement après avoir plaidé coupable à une série d’accusations de fraude et de complot en vue de blanchir de l’argent. Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, a également témoigné contre Bankman-Fried cette semaine après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude. Tous deux espèrent obtenir une réduction de leur peine.

L’ancien responsable de la technologie FTX, Nishad Singh, a également plaidé coupable à des accusations de fraude liées à l’implosion de FTX et d’Alameda.

« Un état d’effroi constant »

En 2021, Ellison est devenu co-PDG d’Alameda, puis est devenu l’unique PDG. Cependant, les procureurs affirment que Bankman-Fried était aux commandes. Les avocats de Bankman-Fried ont soutenu qu’Ellison était entièrement responsable et qu’elle avait mal géré l’entreprise, notamment en omettant de réaliser des opérations de couverture protectrice qui auraient pu réduire le risque de pertes importantes.

Ellison a témoigné que Bankman-Fried lui avait dit de mettre la valeur croissante des jetons FTT au bilan d’Alameda afin qu’elle puisse emprunter de l’argent. Elle a dit qu’elle estimait que c’était trompeur, mais qu’il l’avait persuadée de continuer.

Alameda a ensuite fait de même avec d’autres pièces qui ont gagné beaucoup de valeur en raison de l’implication de Bankman-Fried dans celles-ci.

Alors que son témoignage se poursuivait mercredi, Ellison a parlé aux procureurs des événements de juin 2022, lorsque plusieurs sociétés et bourses de cryptographie ont fait faillite et que les investisseurs ont collectivement échoué. a retiré du marché environ 1 000 milliards de dollars.

Certains prêteurs d’Alameda demandaient le remboursement de leurs prêts, comme elle le craignait. Ellison a déclaré qu’elle savait que le seul moyen de les rembourser était de prendre de l’argent aux clients de FTX.

Elle a déclaré que Bankman-Fried lui avait dit de faire exactement cela et qu’il savait que l’argent était secrètement retiré à ces clients.

Ellison a déclaré au tribunal que lorsqu’un prêteur majeur – la société de services financiers Genesis – a demandé à voir un bilan mis à jour d’Alameda, elle, Bankman-Fried, Wang et Singh ont réfléchi à des moyens de rendre la situation financière de l’entreprise plus solide afin que Genesis ne le demande pas. pour plus d’argent en retour.

Ils ont préparé une variété de bilans différents à montrer à Genesis, a-t-elle déclaré, témoignant qu’elle « était dans un état d’effroi constant » à ce moment-là. Bankman-Fried a choisi un bilan qui masquait le fait qu’Alameda prenait quelque 10 milliards de dollars aux utilisateurs de FTX.

En octobre, a-t-elle déclaré, Alameda avait retiré 14 à 15 milliards de dollars aux utilisateurs de FTX, et Bankman-Fried essayait de collecter des fonds pour combler ce trou.

Les choses se sont effondrées début novembre, après l’un des bilans falsifiés a été divulgué à Coindesk. Même si ce document rendait la situation d’Alameda meilleure qu’elle ne l’était en réalité, il inquiétait les investisseurs, qui voyaient qu’une grande partie du bilan de l’entreprise était constituée de jetons FTT.

La bourse rivale Binance a rapidement annoncé qu’elle abandonnerait ses avoirs FTT, ce qui a provoqué une chute des prix et a aggravé la situation d’Alameda.

L’entreprise a réussi à la soutenir brièvement avec davantage d’actifs clients, mais cela a rapidement échoué.

Ellison a déclaré au tribunal que Bankman-Fried l’avait avertie, ainsi que les autres, de se méfier de la façon dont ils communiquent entre eux et de configurer la suppression automatique de leurs discussions privées, mais elle a désactivé cette fonctionnalité quelques jours après l’annonce de la nouvelle.

Le gouvernement a montré au jury des messages dans lesquels elle disait à Bankman-Fried qu’elle était soulagée.

« Je pense que j’ai eu une peur croissante de cette journée qui m’a pesé pendant longtemps et maintenant que cela se produit, c’est vraiment génial d’en finir d’une manière ou d’une autre », a-t-elle écrit.

Ellison a pleuré après que ces messages aient été partagés au tribunal.

Il y a eu un bref répit lorsque Binance a accepté d’acheter FTX, mais cet accord a échoué. FTX et Alameda ont demandé la protection contre la faillite deux jours plus tard.

Des accusations criminelles ont été déposées contre Bankman-Fried, Ellison, Wang et Singh quelques semaines plus tard.

Bankman-Fried fait face à un procès distinct en mars 2024 pour des accusations supplémentaires, notamment des accusations de corruption d’agents publics étrangers. Ellison a déclaré qu’Alameda avait versé un pot-de-vin important aux responsables chinois pour les amener à débloquer environ 1 milliard de dollars de fonds sur les échanges chinois de crypto-monnaie.

Bankman-Fried a également plaidé non coupable de ces accusations.