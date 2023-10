Caroline Ellison dit que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lui a dit de commettre des crimes et d’induire les prêteurs en erreur

Caroline Ellison a témoigné que le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lui avait dit de voler de l’argent aux clients de FTX et de l’utiliser pour rembourser les entreprises qui avaient prêté de l’argent à Alameda Research, la société de trading de crypto qu’Ellison dirigeait.

« Sam m’a ordonné de commettre ces crimes », a déclaré Ellison devant le tribunal mardi, après avoir déclaré aux procureurs qu’elle, Bankman-Fried et d’autres avaient commis une fraude.

Ellison, qui a également fréquenté et vécu à plusieurs reprises avec Bankman-Fried, a déclaré qu’Alameda avait pris environ 10 milliards de dollars à des clients qui avaient placé leur argent sur la bourse FTX pour échanger des devises numériques. Elle a déclaré que Bankman-Fried avait mis en place le système qui lui permettait de déplacer l’argent.

Elle a également déclaré que Bankman-Fried lui avait demandé d’envoyer des bilans aux prêteurs, ce qui rendait les pertes d’Alameda moins risquées.

Son témoignage fait suite à celui du cofondateur de FTX, Gary Wang, également témoin à charge. Tous deux ont été inculpés d’une série de crimes financiers en décembre et Ellison a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique, à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

Bankman-Fried en affronte sept frais fédéraux, notamment la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, qui pourraient le mettre en prison pour le reste de sa vie. Il devrait faire face à des accusations supplémentaires lors d’un procès distinct en mars 2024. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations dans les deux affaires.

La Securities and Exchange Commission a déclaré en décembre que, sous la direction de Bankman-Fried, Ellison avait manipulé le prix d’un jeton numérique émis par FTX, puis l’avait utilisé comme garantie pour des prêts non divulgués qu’Alameda avait contractés auprès de FTX. Cela signifie qu’Alameda, la société commerciale, utilisait secrètement l’argent appartenant aux clients de FTX pour rembourser ses dettes et couvrir les pertes qu’elle avait subies.

Cela signifiait qu’Alameda disait aux investisseurs qu’elle disposait de plus de garanties pour garantir ses prêts qu’elle n’en avait réellement, ce qui rendait la bourse FTX plus sûre qu’elle ne l’était.

Ellison a débuté chez Alameda en tant que trader en 2018. Elle a témoigné mardi qu’après que le hedge fund ait subi d’importantes pertes cette année-là, Bankman-Fried a fait d’obtenir plus d’argent une priorité absolue. À cette fin, il a demandé aux employés d’Alameda d’obtenir des prêts aux conditions possibles et a créé le jeton numérique, FTT. Elle a déclaré qu’Alameda possédait 60 à 70 % de l’offre de pièces, dont la fabrication ne coûtait pratiquement rien. Lorsque son prix de marché est passé de 10 cents initiaux à 50 dollars au fil du temps, Alameda a gagné des milliards.

Ellison, qui est devenue co-PDG d’Alameda en octobre 2021, a déclaré que Bankman-Fried lui avait dit de mettre ces milliards de TTF au bilan afin qu’Alameda puisse emprunter de l’argent, et que Bankman-Fried l’avait persuadée de continuer même si elle pensait initialement c’était trompeur.

Alameda a ensuite fait de même avec d’autres pièces.

Elle a également témoigné qu’Alameda avait accordé environ 5 milliards de dollars de prêts personnels à des initiés de l’entreprise. Certains de ces prêts étaient risqués car ils pouvaient être rappelés à tout moment, et elle a déclaré qu’il y en avait suffisamment pour mettre Alameda en faillite s’ils devenaient tous exigibles et payables immédiatement.

Alors qu’Ellison était officiellement responsable d’Alameda, les procureurs affirment que Bankman-Fried était aux commandes et était responsable de ces stratagèmes. Les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir qu’Ellison était entièrement responsable et avait mal géré l’entreprise.

Pendant une courte période, FTX a été l’un des plus grands noms lors du boom du secteur de la monnaie numérique. Il a conclu des accords de parrainage avec des équipes sportives et a diffusé une publicité pour le Super Bowl. La richesse personnelle de Bankman-Fried était estimée à plusieurs dizaines de milliards, principalement en raison de sa participation dans l’entreprise.

Alameda et FTX se sont rapidement effondrés en novembre 2022 après que Coindesk ait signalé les liens étroits entre les deux sociétés et le passif d’Alameda. L’un des plus grands rivaux de FTX a annoncé qu’il vendrait ses avoirs dans le jeton numérique qui représentait une grande partie du bilan d’Alameda, ce qui a fait chuter sa valeur.

Ensuite, des clients nerveux ont commencé à retirer leur argent de la bourse FTX. FTX n’a ​​pas pu rendre leur argent à ces clients, en partie à cause de l’argent qu’il avait prêté à Alameda. Elle a dû suspendre ses retraits et, quelques jours plus tard, les deux sociétés ont déposé une demande de mise en faillite.

Ellison, comme Wang avant elle, coopère avec le gouvernement en échange d’une réduction de sa peine. Sans un tel accord, tous deux risquaient des peines qui auraient pu les maintenir en prison pour le reste de leur vie.

Ellison et Wang entretenaient tous deux des relations personnelles étroites avec Bankman-Fried, ou SBF, qui semblait parfois bouleversé par le témoignage de Wang contre lui. Pendant ce temps, Ellison a été l’une des premières personnes recrutées par Bankman-Fried pour travailler avec lui, en 2017. Avant cela, ils étaient collègues dans une société commerciale à New York.

Bankman-Fried a été envoyé en prison en août avant le procès après que le gouvernement l’ait accusé de subornation de témoins. Il aurait divulgué des entrées de journal d’Ellison au New York Times.