Caroline Ellison a déclaré que SBF envisageait de lever des fonds auprès de MBS pour rembourser FTX

Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, quitte le tribunal de New York le 10 octobre 2023. Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Images

Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif crypto de Sam Bankman-Fried tout en sortant également avec le fondateur de FTX, a déclaré aux jurés lors de sa deuxième journée de témoignage que son patron envisageait de rembourser les comptes clients de FTX en collectant des fonds auprès du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Elle a également souligné les inquiétudes de Bankman-Fried concernant son image publique, notamment sa conviction que ses cheveux longs et négligés étaient « très précieux » pour contribuer à son récit. Ellison, 28 ans, a plaidé coupable en décembre à plusieurs chefs d’accusation de fraude dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le gouvernement et est désormais considéré comme le témoin vedette de l’accusation dans le procès de Bankman-Fried. Dans un témoignage accablant mardi, elle a déclaré que Bankman-Fried lui avait ordonné, ainsi qu’à d’autres membres du personnel, de frauder les clients de FTX en canalisant des milliards de dollars vers le fonds spéculatif sœur Alameda Research. L’avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, n’a pas perdu de temps pour se replonger dans l’interrogatoire mercredi lorsque le tribunal a été convoqué.

Après avoir précédemment détaillé comment les fonds des clients FTX ont été utilisés pour rembourser les prêts d’Alameda, Ellison a déclaré mercredi que le prêteur de crypto Genesis avait rappelé un certain nombre de prêts en 2022 et avait demandé à voir un bilan. Parce que le bilan réel d’Alameda montrait qu’elle disposait de 15 milliards de dollars de fonds de clients FTX, Bankman-Fried a demandé à Ellison le 28 juin 2022 de proposer des bilans « alternatifs » qui ne semblaient pas aussi mauvais, a-t-elle déclaré. Ellison, vêtue d’un blazer gris boutonné et ses longs cheveux ramenés sur son épaule gauche, a déclaré qu’elle avait discuté de ses préoccupations avec Bankman-Fried ainsi qu’avec les hauts dirigeants Gary Wang et Nishad Singh. Elle a déclaré que le groupe avait réfléchi aux moyens d’améliorer l’apparence du bilan. Après la réunion, Ellison a préparé un certain nombre de variations de bilan à envoyer à Genesis. Finalement, selon Ellison, Bankman-Fried a choisi celui qui omettait une ligne disant « emprunts FTX », cachant 10 milliards de dollars d’argent emprunté par les clients. « Certains ont été compensés avec des prêts entre parties liées », a-t-elle déclaré, et « certains ont été compensés avec des cryptomonnaies ».

Dans ce croquis de la salle d’audience, la procureure adjointe américaine Danielle Sassoon interroge Caroline Ellison alors que l’avocat de la défense Mark Cohen s’oppose au procès pour fraude de Sam Bankman-Fried devant le juge de district américain Lewis Kaplan concernant l’effondrement de FTX, la bourse de crypto-monnaie en faillite, à la Cour fédérale de New York. York, le 11 octobre 2023. Jane Rosenberg | Reuters

Cela donnait l’impression « que nous disposions de suffisamment d’actifs pour couvrir nos prêts à terme », a déclaré Ellison. Ellison a déclaré aux jurés qu’elle « était dans un état constant d’effroi » car elle savait que des milliards de dollars de prêts étaient rappelés et qu’ils ne pouvaient être remboursés qu’avec l’argent des clients de FTX. Elle s’est dite « inquiète de la possibilité de retraits de clients » qui pourraient survenir à tout moment. « J’avais peur que si quelqu’un le découvrait, tout s’effondrerait », a déclaré Ellison. Lorsque Sassoon lui a demandé pourquoi elle avait continué ce projet, Ellison a répondu: « Sam me l’a dit. » En octobre 2022, le bilan interne présentait un passif de 15,6 milliards de dollars, tandis que les chiffres présentés au prêteur indiquaient un peu moins de 8 milliards de dollars. Ellison a déclaré que Bankman-Fried parlait d’essayer de collecter des fonds auprès de Mohammed bin Salman, également connu sous le nom de MBS, comme moyen de rassasier les clients de FTX.

Messages de signal qui disparaissent

Ellison, diplômée de Stanford et l’une des premières recrues de Bankman-Fried chez Alameda en 2017, aurait été persuadée par Bankman-Fried d’abandonner son emploi au sein de la société commerciale de Wall Street Jane Street pour rejoindre Alameda en tant que trader. À l’époque, le hedge fund se trouvait toujours dans son bureau d’origine dans la région de la baie de San Francisco. Six ans plus tard, Ellison témoigne contre Bankman-Fried, 31 ans, qui fait face à sept des accusations fédérales, notamment de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent, toutes liées à l’effondrement de FTX et d’Alameda à la fin de l’année dernière. S’il est reconnu coupable lors du procès qui a débuté la semaine dernière, Bankman-Fried pourrait passer sa vie en prison. Il a plaidé non coupable. Ellison a déclaré que Bankman-Fried avait demandé aux employés de FTX et d’Alameda d’utiliser le paramètre de message de disparition sur Signal et leur avait dit de faire très attention à ce qu’ils mettaient par écrit en raison d’une éventuelle exposition juridique. En plus d’une réunion à l’échelle de l’entreprise sur la politique de Signal, Bankman-Fried a également déclaré aux employés qu’ils ne devraient écrire sur Slack que des choses qu’ils sont à l’aise de voir en première page du New York Times.

En revenant à l’été et à l’automne 2022, Ellison a fourni plus de détails sur ses interactions avec Bankman-Fried alors que les problèmes financiers de ses sociétés de cryptographie devenaient de plus en plus évidents. Ellison a déclaré qu’ils envisageaient d’apporter plus d’argent à FTX de deux manières : en acquérant BlockFi ou en vendant des actions. En août 2022, a déclaré Ellison, Bankman-Fried lui a reproché les finances d’Alameda même si elle avait mis en garde contre le portefeuille croissant d’investissements en capital-risque de FTX et la nécessité de rembourser les comptes clients de FTX. Elle a déclaré que Bankman-Fried lui avait dit qu’elle aurait dû se protéger et, « en parlant fort et fort », a déclaré que c’était de sa faute. À la barre, Ellison a été blâmée, admettant qu’elle aurait dû faire les choses différemment, « mais c’est Sam qui a choisi de faire tous les investissements qui nous ont mis dans une position d’endettement », a-t-elle déclaré. Ellison, qui avait commencé à sortir avec Bankman-Fried à l’été 2021, a déclaré qu’à l’automne 2022, ils avaient rompu depuis plusieurs mois. Elle a dit qu’elle essaierait d’éviter tout contact en tête-à-tête avec Bankman-Fried, même s’ils parlaient toujours sur Signal et étaient ensemble en réunions de groupe. Elle a déclaré qu’elle lui fournissait toujours les mêmes mises à jour régulières sur Alameda et son bilan.

« Des choses qui font flipper Sam »

Ellison a déclaré qu’elle gardait un document Google contenant une sous-catégorie intitulée « des choses qui font paniquer Sam ». Il s’agissait notamment de « lever des fonds auprès de MBS » (le prince héritier saoudien), ainsi que de « demander aux régulateurs de sévir contre Binance », une bourse rivale qui a également été l’un des premiers investisseurs dans FTX. Bankman-Fried voulait voir Binance ressentir une certaine douleur parce qu’il considérait cela comme le meilleur moyen pour FTX d’augmenter sa part de marché, a déclaré Ellison. Une autre préoccupation sur la liste concernait « les mauvaises relations publiques au cours des six prochains mois », qui, selon Bankman-Fried, pourraient interférer avec les efforts de FTX pour obtenir une licence pour le trading de contrats à terme aux États-Unis, a-t-elle déclaré. Alors que le témoignage se poursuivait mercredi après-midi, Ellison a été interrogé davantage sur les préoccupations de Bankman-Fried concernant les mauvaises relations publiques. Elle a déclaré qu’il croyait en une approche « très proactive » et qu’il passait beaucoup de temps à entretenir des relations avec les journalistes. Il a investi dans des publications comme Semafor et The Block, un site de cryptographie, et a envisagé d’investir de l’argent dans Vox et Forbes, a-t-elle déclaré. Bankman-Fried a essayé de cultiver une image de lui-même comme un fondateur intelligent et excentrique et a déclaré qu’il souhaitait que FTX soit perçu comme une bourse sûre, fiable, auditée et hautement réglementée, avec l’attrait d’être offshore, a déclaré Ellison. Il a utilisé Twitter comme une source « très importante » pour aider à contrôler le récit autour de FTX, a-t-elle ajouté. L’apparence personnelle de Bankman-Fried, en particulier ses cheveux, était également importante pour lui. Ellison a commenté la façon dont il s’habillait de manière négligente en 2022 et comment il pensait que ses cheveux étaient « très précieux » et essentiels au récit. Elle a déclaré qu’il avait troqué une belle voiture de société contre une Toyota Corolla parce que c’était « meilleur pour son image publique ».

PDG Sam Bankman-Fried Bloomberg | Bloomberg | Getty Images