Caroline Dubois veut surpasser Natasha Jonas et Chantelle Cameron face à Feriche Mashaury samedi | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois s’attend à être comparée à Natasha Jonas et Chantelle Cameron lorsqu’elle affrontera Feriche Mashaury à la Wembley Arena samedi, en direct sur Sports du ciel.

Jonas est maintenant un champion du monde unifié chez les super-welters et Cameron le champion incontesté des super-légers. Les deux ont battu le Tanzanien Mashaury en 2019.

Dubois veut les surpasser. “C’est exactement ça”, a-t-elle dit Sports du ciel.

Dubois sort des blocs au premier tour alors qu’elle arrête Sofia Rodriguez après seulement 60 secondes



“Elle a combattu certaines personnes. Champions du monde. Elle a parcouru la distance avec Tasha Jonas, a parcouru la distance avec Nina Bradley. Elle a été arrêtée par Terri Harper et Chantelle Cameron, donc je vais chercher à faire une déclaration.

“Chaque combat est une déclaration. Chaque combat, les gens vont me comparer à Terri Harper et Natasha Jonas, donc je dois m’assurer que je suis dessus à chaque fois.”

Étant donné que Cameron a arrêté Mashaury en deux tours, Dubois devrait tout mettre en œuvre dès la cloche d’ouverture pour améliorer cela dans un concours qui est son premier huit rounds programmé.

“J’adorerais que ce soit ça, ce serait génial. Mais de toute façon, j’apprends. J’apprends sur le tas. J’apprends la nuit et je serai prête”, a-t-elle déclaré.

Image:

Dubois est déterminé à marquer une autre victoire dans la distance (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





Mais étant donné que sa dernière adversaire, Sofia Rodriguez, n’a duré que 60 secondes avant que Dubois ne l’arrête, ce n’est pas hors de question.

“Je vise une victoire, une victoire dominante. Quoi qu’il en soit, je suis prête. Je viens définitivement pour une défaite clinique dominante”, a-t-elle déclaré.

Dubois et Adam Azim, un coéquipier dans le gymnase de Shane McGuigan, se sont reflétés dans une séquence de victoires à élimination directe de plus en plus impressionnantes.

Dubois en ramasse un autre par KO, arrêtant la coriace Milena Koleva



“En fait, nous l’avons fait. Nos premiers combats en tant que pros, nous n’avons pas tous les deux joué au mieux de nos capacités. Son combat a tenu la distance, mon combat a tenu la distance. Mais après cela, nous avons cliqué. Nous avons de grandes victoires, super l’arrêt gagne », a déclaré Dubois.

“Je ne sais pas pour la compétition, mais il y a un sentiment de motivation mutuelle. Quand vous voyez quelqu’un bien faire, cela vous donne envie de bien faire.

“Vous ne voulez pas être celui qui traîne à l’arrière. Cela m’oblige à reprendre mon jeu à chaque fois.”

Azim sera la tête d’affiche de l’émission de samedi contre Santos Reyes et son frère Hassan Azim boxera Abdallah Luanja sur la même affiche.

“Je veux faire une bonne performance. Je ne veux pas être l’intrus. Hassan se bat évidemment, il va vouloir faire une bonne performance, ça se motive et c’est ça la boxe, “, a déclaré Dubois.

Elle ne peut pas dire lequel d’entre eux remportera un titre mondial en premier, mais c’est l’objectif vers lequel ils se précipitent.

“Je ne vois pas grand-chose qui puisse contenir [Adam] dos. Vous voyez comment il a soufflé Rylan Charlton. Il l’a envoyé si facilement. Vous ne pouvez pas le retenir. C’est tout ce que je sais”, a-t-elle déclaré.

Image:

Dubois célèbre une autre victoire avec l’entraîneur Shane McGuigan





“La même chose pour moi, si je continue à m’améliorer, à impressionner les gens, vous ne pourrez pas me retenir.

“Il s’agit de savoir qui est en position en premier. Qui a l’opportunité. Qui a la chance et qui obtient les combats où les adversaires vont dire:” Ouais, je vais leur donner une chance “. C’est qui va avoir ça en premier .

“Je veux être là-haut avec les meilleures filles du monde. Je veux que mon nom soit dans le mélange.

“Je dois y arriver et je dois le faire à la dure. Je veux progresser à chaque fois.

“Ça va devenir de plus en plus dur. Alors je suis prêt pour ça.”

