Caroline Dubois se battra pour le titre poids léger IBO en direct sur Sky Sports le 30 septembre | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois défie le titre IBO le 30 septembre, en direct sur Sky Sports, avec Viddal Riley et Callum Simpson sur la même facture Boxxer.

Le poids léger de 22 ans franchit une étape importante dans sa classe contre la vétéran mexicaine Magali Rodriguez lors de son huitième combat seulement dans le combat en tête d’affiche de BOXXER: Breakthrough au York Hall de Londres.

Dubois a remporté ses débuts professionnels aux points en février 2022, puis a arrêté ses cinq adversaires suivants avant une victoire aux points sur Yanina del Carmen Lescano en juin.

Rodriguez est une ancienne challenger du titre mondial WBA et actuelle détentrice du titre WBC avec neuf KO parmi ses 22 victoires à ce jour.

Dubois a nommé Katie Taylor et Mikaela Mayer comme cibles et une victoire sur Rodriguez lui permettrait de prétendre à un combat de grand nom.

Image:

Viddal Riley risque son invincibilité face à Nathan Quarless





Deux des meilleurs jeunes poids lourds du pays mettront également leurs records invaincus en jeu dans une bataille pour la ceinture vacante des poids lourds anglais lorsque Riley affrontera Nathan Quarless.

Callum Simpson et Germaine Brown se rencontreront également dans une confrontation de poids super-moyens entre deux combattants tout-action qui font rarement un pas en arrière.

Image:

Callum Simpson entre en collision avec Germaine Brown dans une rencontre explosive





Le PDG de BOXXER, Ben Shalom, a déclaré : « Caroline Dubois est exceptionnelle et nous avons dit depuis qu’elle est devenue professionnelle avec BOXXER l’année dernière que nous nous attendons à ce qu’elle devienne le futur visage du sport féminin, non seulement au Royaume-Uni mais sur la scène mondiale. Son ambition est aussi grande que son talent, mais même je ne m’attendais pas à ce qu’elle se fraye un chemin vers une opportunité de titre mondial en seulement huit combats.

«Les combats pour les titres britanniques et anglais semblent produire certains des meilleurs combats que nous voyons dans ce pays et ce combat de championnat anglais des poids lourds entre Viddal Riley et Nathan Quarless a un petit quelque chose en plus. C’est une rivalité nord-sud classique, avec l’exceptionnel Riley à domicile à Londres et l’élégant Quarless en provenance de Liverpool cherchant à faire taire les supporters locaux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dubois dit qu’elle n’a pas été impressionnée par Mikaela Mayer lorsqu’elle l’a affrontée en tant qu’amateur en combat



«Je ne peux pas non plus attendre ce combat entre Callum Simpson et Germaine Brown. Beaucoup d’initiés prédisent de grandes choses pour Callum et il a un test très difficile ici. Brown est l’ancien champion d’Angleterre et tous les deux vont de l’avant et cherchent l’arrivée, nous pourrions donc voir un classique instantané ici.

« BOXXER : Les événements révolutionnaires consistent à présenter les meilleurs jeunes talents de Grande-Bretagne et à donner le devant de la scène à la prochaine génération de champions. Les trois combats annoncés aujourd’hui ne sont que les points forts de ce qui sera une carte incroyable de haut en bas.

Diffusez le meilleur de la boxe avec NOW pour 26 £ par mois pendant 12 mois