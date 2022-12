Caroline Dubois remporte une superbe victoire d’arrêt au premier tour | Dan Azeez écrase Rocky Fielding pour remporter le titre du Commonwealth | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois a battu Sofia Rodriguez au premier tour tandis que Dan Azeez a battu Rocky Fielding pour ajouter le titre vacant du Commonwealth à son championnat britannique.

Pour Noël, Caroline Dubois dit qu’elle voulait faire quelque chose que personne n’avait fait auparavant. L’étoile montante a fait exactement cela lorsqu’elle a impitoyablement envoyé Sophie Rodriguez en seulement 60 secondes.

Dans tous les 12 combats précédents de Rodriguez, elle avait toujours entendu la cloche finale. Mais contre Dubois, elle n’a même pas atteint la deuxième minute.

Caroline Dubois réagit à son arrêt du premier tour face à Sofia Alexjandra Rodriguez



Une formidable réception a accueilli Dubois lorsqu’elle est montée sur le ring au Centre international de Bournemouth samedi.

Le gaucher, un olympien de Tokyo, a rapidement pris la mesure de Rodriguez, la berçant avec de superbes crochets droits en plomb.

Immédiatement, elle vit Rodriguez trembler sous le pouvoir. Son crochet gauche s’arqua en travers. Rodriguez n’a pas pu reculer assez rapidement mais elle n’a pas pu s’échapper.

La guidant vers les cordes, Dubois a doublé son crochet droit au corps puis a lancé le même coup de poing à la tête. Sans hésitation, elle est allée à l’arrivée et l’arbitre l’a fait signe à 1-00 du premier tour.

Terrain rocheux a combattu des combattants d’élite, Canelo Alvarez, Callum Smith, John Ryder et d’autres. Dan Azez a rejoint Alvarez et Smith comme les seules personnes à avoir battu le Liverpudlian lorsqu’il a remporté une victoire par arrêt en huit rounds.

Azeez utilise bien les uppercuts





Azeez a pris de l’importance depuis qu’il a remporté le titre britannique des poids légers et lourds, mais le championnat n’était pas en jeu dans ce combat après que Fielding ait dépassé d’une livre la limite lors de la pesée de vendredi.

La victoire a cependant permis à Azeez de remporter la ceinture vacante du Commonwealth.

Le Londonien a donné le ton dès le premier tour. Il a maintenu son élan vers l’avant, répétant les jabs mais allant aussi au corps à certains moments. Il s’est frayé un chemin dans Fielding.

Un affrontement de têtes au deuxième tour a coupé Fielding par l’œil gauche et l’arbitre a averti Azeez pour une utilisation imprudente de la tête au troisième.

Mais en général, c’est la pression exercée par Azeez qui a fait la différence. Fielding a riposté quand il le pouvait, mais n’établissait pas le même genre de rythme pour son travail.

Azeez a récupéré ses gants pour bloquer les coups de Fielding et a balancé des uppercuts particulièrement accrocheurs.

Fielding repousse Azeez





Fielding avait besoin d’endiguer l’avance du champion britannique et l’a rattrapé avec un une-deux hors des cordes à la fin du cinquième tour.

Le Liverpudlian est revenu avec des rafales sporadiques de coups de poing mais n’a pas pu forcer Azeez à partir. Azeez l’a renversé pendant un moment à la fin du sixième tour et a incité Fielding à renvoyer une salve furieuse.

Azeez a trouvé plus de succès à la fin du septième round, un droit droit au corps a laissé tomber Fielding à un genou.

Cela l’a vu commencer le huitième round avec une intention féroce, faisant exploser des crochets autour de la garde de Fielding et attrapant la tête.

Faits saillants de la victoire de Dan Azeez sur Rocky Fielding alors qu'il remporte la ceinture du Commonwealth pour en ajouter une autre à sa collection grandissante



Azeez l’a poussé dans les cordes, battu par des tirs et le coin de Fielding a jeté l’éponge pour le sortir.

Grand poids lourd écossais Nick Campbell partit de manière agressive pour le rival de Newcastle Steve Robinson. Il a piqué fort et a décroché le premier droit blessant.

Au deuxième tour, il a attrapé Robinson avec des coups de poing plus lourds encore, le faisant vaciller avec un crochet gauche et commençant à le faire reculer sur le ring.

Steven Robinson renverse la donne au quatrième tour alors qu'il renverse Nick Campbell pour gagner par TKO



Campbell a lancé des coups mais Robinson pouvait toujours le rattraper avec une réponse occasionnelle. Néanmoins, l’Écossais prenait le contrôle du combat, dominant le déroulement du combat alors que Robinson lui tirait dessus.

Campbell avait remporté ses cinq combats précédents par arrêt et avait l’air sur la bonne voie pour un sixième.

Mais soudain, au quatrième tour, l’Anglais a tout renversé. Il a bombardé Campbell de ses pieds, laissant tomber lourdement son adversaire. Robinson savait qu’il devait saisir son moment.

Un autre crochet gauche monstrueux a renvoyé Campbell sur la toile. Il l’a poursuivi et a laissé voler ses mains, martelant Campbell et forçant un arrêt avec seulement trois secondes à jouer dans la manche.

“C’était pour chaque personne qui ne croit pas en elle-même, qui se réveille tous les jours et ne veut pas sortir du lit”, a déclaré Robinson.

Un Steven Robinson ému réagit à son arrêt au 4e tour contre Nick Campbell après avoir dû ramper après avoir pris du retard au début du combat



“Faites-le simplement, parce que je suis un excellent exemple de sortir de rien et d’être là où je suis.”

Le choc des invaincus entre Cori Gibbs et Jimmy premier également produit une grande surprise.

Contre First, Gibbs avait l’avantage en vitesse, en habileté et certainement en âge. Jimmy “the Fist” a 41 ans et était connu comme le “plus ancien prospect” de Grande-Bretagne. Mais il essayait de faire passer sa carrière à un autre niveau contre Gibbs, le vainqueur du tournoi BOXXER Series.

D’abord poussé vers l’avant déterminé. Mais Gibbs était trop pointu, chronométrant son crochet gauche pour bien atterrir et cassant les droits coupants.

Steve Robinson laisse tomber Nick Campbell





Il a changé de position, bougeant facilement le gaucher et lançant sa main arrière, déconcertant encore plus First.

Pourtant, le combat est devenu bizarre, le porte-parole de Gibbs tombant continuellement. Il a été averti par l’arbitre et n’a finalement pas eu qu’un seul point pour l’infraction. Trois fois au total, l’arbitre Sean McAvoy a pris un point sur Gibbs pour que son protège-dents tombe à plusieurs reprises.

First a pu en prendre courage et, tout au long du match, il a continué à attaquer.

Faits saillants du concours des poids légers de Cori Gibbs contre Jimmy First qui voit First remporter la victoire dans des circonstances surprenantes



Mais Gibbs a retrouvé son sang-froid, réaffirmant le contrôle au septième tour et décrochant une belle droite au point du menton au huitième et dernier tour. J’ai d’abord essayé de conduire dans une droite provocante mais Gibbs a terminé le plus fort.

Cependant, un autre choc était en magasin. Le premier a remporté la décision de manière inattendue, la prenant 76-73 pour l’arbitre McAvoy.

Jimmy “the Fist” reste invaincu et Gibbs subit une première défaite. “Je devais juste me battre avec mon cœur”, a déclaré First. “Le cœur d’un lion – cet esprit du Yorkshire.”

Un résultat extraordinaire pour un joueur de 41 ans que personne ne s’attendait à gagner.

Jimmy First, 41 ans, réagit à sa victoire par décision aux points contre Cory Gibbs



Harvey Lambert a fait ses débuts professionnels, abandonnant Sébastien Wojtan avant de terminer le combat avec un crochet droit en plomb scything.

Homme local populaire Lee Cutler surclassé Joël Julio 60-54 dans leur six rounds.

Mace Ruegg a remporté une victoire de 40-36 points en quatre rounds Jahfieus Faurétandis que Michel McKinson est revenu de sa défaite contre Vergil Ortiz lors d’une victoire par décision 59-55 Roberto Arriaza après six tours.