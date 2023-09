Caroline Dubois prête à briller contre la « maladroite » Magail Rodriguez | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois se dit prête à briller contre Magali Rodriguez dans ce qui est son « plus grand défi » à ce jour alors qu’elle cherche à décrocher le titre IBO des poids légers lors de son ascension fulgurante au sommet de la boxe féminine.

Dubois contre Rodriguez sera en tête d’affiche d’une carte comprenant Viddal Riley contre Nathan Quarless et Callum Simpson contre Jose De Jesus Macias lors d’une soirée pleine d’action au York Hall, en direct sur Sky Sports le samedi 30 septembre.

« Je brille sous ces lumières », a déclaré Dubois, s’adressant au podcast Ringside Toe2Toe de Sky Sports sur la perspective d’être en tête d’affiche pour la première fois de sa carrière.

« J’ai l’impression qu’il y a certains boxeurs que l’on peut distinguer quand nous montons sur le ring et comment nous nous comportons, ils aiment la pression, ils aiment les foules quand ils sont grands.

« Je pense que moi et beaucoup de champions du monde avons ce charisme, cette capacité à performer lorsqu’ils sont sous pression – je l’ai.

« Les actions sont plus éloquentes que les mots, et c’est pourquoi j’ai hâte de le montrer le 30 septembre. »

La Britannique de 22 ans a remporté son premier combat professionnel en février 2022 avant d’arrêter ses cinq adversaires suivants et de remporter une victoire aux points lors de son dernier combat contre Yanina del Carmen Lescano en juin.

Caroline Dubois a renversé Yanina del Carmen Lescano en lui donnant des coups blessants en route vers une large victoire aux points



Samedi, elle affrontera le Mexicain Rodriguez, ancien challenger pour le titre mondial WBA et actuel détenteur du titre WBC.

La vétéran compte neuf KO parmi ses 22 victoires à ce jour, et Dubois s’attend à un combat « maladroit » contre la joueuse de 31 ans.

« C’est définitivement mon plus grand défi sur papier, et c’est pourquoi je suis excité.

« Je l’ai vue un peu contre Estelle [Mossely] et contre d’autres adversaires, c’est quelqu’un de très maladroit.

« Ce genre de position, cette maladresse, c’est comme comment fais-tu ça ? Comment envoies-tu un coup de poing depuis le sol ?

« Elle tient ses mains dans des positions inconfortables et elle se penche en arrière, et c’est très négatif, très embarrassant.

« Je pense que ça va être un défi pour moi de gérer ce style et la façon dont je le gère, et je suis impatient de voir ce qui se passe. »

Dubois et Rodriguez s’affronteront pour le championnat IBO des poids légers, mais elle vise l’élite de la boxe féminine, ayant déjà nommé Katie Taylor et Mikaela Mayer comme cibles.

Caroline Dubois dit qu’elle n’a pas été impressionnée par Mikaela Mayer lorsqu’elle l’a affrontée en amateur en sparring



« C’est fou de penser que je parle de me battre pour le titre mondial IBO », a déclaré la jeune femme de 22 ans, qui entame son huitième combat professionnel.

« C’est fou de penser que je suis déjà sur cette trajectoire, mais je dois la mettre en perspective : la boxe féminine est un peu différente, nous avançons d’une manière différente.

« Je regarde le record de Katie Taylor, et elle s’est battue pour un titre mondial lors de son septième combat, Sandy Ryan vise toutes les ceintures et elle participe à 10 combats.

« Donc, je me regarde, et quand je me compare à ces filles, je suis sur la bonne voie.

« Ce sera une super soirée pour moi, et une soirée énorme pour la boxe à nouveau.

« Après celui-ci – si Dieu le veut, j’espère que tout se passera comme prévu – je veux faire un pas plus grand et défier le meilleur. »

Jones : C’est un combat « pour la prochaine génération »

Caroline Dubois (PA Images)





L’ancien champion poids plume WBO et expert de Sky Sports, Barry Jones, estime que le combat phare de samedi est « pour la prochaine génération ».

« Pour que le sport se développe à un rythme rapide, il faut avoir ces grands combats pour que d’autres jeunes filles et femmes suivent le sport.

« Vous ne savez pas d’où vous allez trouver votre prochaine star ou vos futurs boxeurs – vous avez tendance à penser que les plus jeunes voient cela et disent qu’ils veulent être cela.

Caroline Dubois dit qu’une victoire contre Yanina Lescano l’aidera à progresser et à remporter de grands combats alors qu’elle vise un affrontement avec Mikaela Mayer





« Et c’est ce que tu veux [as a fighter]quelqu’un qui tombe amoureux de toi.

« Regardez Katie Taylor – à quel point elle a été une source d’inspiration – Savannah Marshall, Claressa Shields aux États-Unis, Mikaela Mayers – tous ces boxeurs ont été des inspirations.

« Et il est important que nous organisons ces grands combats pour développer le sport car à un moment donné, en boxe féminine, vous ne pourrez pas remporter le titre mondial en six combats. »

Jones admet qu’il était auparavant « inquiet » que Dubois fasse rapidement de grands progrès dans sa carrière, mais pense désormais que le Britannique est « assez fort » pour affronter Rodriguez.

« J’ai toujours été inquiet parce que Dubois est devenu professionnel si jeune – je suis devenu professionnel jeune, et vous voulez passer le test mais vous ne voulez pas aller trop loin », a déclaré Jones.

« En boxe féminine, vous n’avez pas le luxe que nous avons en boxe masculine – vous pouvez flotter autour d’un certain niveau.

Mikaela Mayer fait l’éloge de Caroline Dubois, « forte et talentueuse », et dit qu’au sein de la boxe féminine, c’est cool de voir deux générations se croiser



« Tu n’as pas ça [in women’s boxing]il faut se battre, se battre et puis c’est le grand combat.

« C’était une inquiétude, mais maintenant je n’ai plus cette inquiétude – Dubois est assez forte physiquement et assez mature même si elle n’a que 22 ans.

« Et c’est un bon test, c’est une femme qui a boxé à un bon niveau avec une vraie expérience qui va, sur le papier, poser quelques problèmes. »

