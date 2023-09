Caroline Dubois peut montrer qu’elle est l’un des plus grands jeunes talents de la boxe contre Magali Rodriguez, déclare Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Ben Shalom, fondateur de BOXXER, déclare que le moment est venu pour Caroline Dubois de montrer qu’elle est l’un des plus grands jeunes talents de la boxe, homme ou femme.

Dubois devrait affronter Magali Rodriguez pour les poids légers IBO ce samedi, en direct sur Sky Sports, et Shalom pense que cela pourrait être le premier des nombreux gros prix pour le joueur de 22 ans, invaincu professionnellement.

« Elle doit faire une déclaration », a déclaré Shalom avant le premier combat de Dubois.

« Les gens se demandent si c’est le plus grand talent de la boxe – pas seulement de la boxe féminine – de la boxe en général.

« C’est son premier titre mondial, le titre mondial IBO contre Magali Rodriguez, c’est un gros test.

« Je me souviens quand elle a fait ses débuts, à quel point elle était nerveuse – elle fait maintenant la une des journaux pour la première fois, et c’est le début d’une carrière spéciale.

« Vous regardez Katie Taylor, Natasha Jonas et Savannah Marshall à la fin de leur carrière – Caroline Dubois a 22 ans, elle passe professionnelle… si jeune, il y a tant à accomplir et ce sera le premier titre d’une longue série. « .

« Qui veut combattre Caroline Dubois ?

Caroline Dubois a renversé Yanina del Carmen Lescano en lui donnant des coups blessants en route vers une large victoire aux points.



Katie Taylor détient les championnats du monde restants des poids légers, mais n’a pas combattu dans la division depuis octobre dernier, mais a plutôt affronté Chantelle Cameron chez les super-légers plus tôt cette année.

Shalom a souligné le plan de Dubois de rester dans sa division et de se battre pour les ceintures de Taylor.

« Nous voulons qu’elle reste en poids léger », a déclaré Shalom. « Nous avons regardé le combat de Mikaela Mayer – nous avons adoré ce combat – mais il semble que Mikaela passera au poids welter pour combattre Natasha Jonas.

Caroline Dubois raconte qu’elle n’a pas été impressionnée par Mikaela Mayer lorsqu’elle l’a affrontée en amateur en sparring.



« Je comprends que Mikaela veut passer au poids welter pour combattre Natasha Jonas, c’est un gros combat.

« Je sais pour avoir parlé à Mikaela qu’elle se sent plus à l’aise avec le poids supplémentaire, et qui voudrait combattre Caroline Dubois ?

« Cela nous donne la chance de rester en poids léger et de voir ce que nous pouvons réaliser. »

« Caroline veut devenir championne du monde unifiée dans de nombreuses divisions, et nous avons les yeux rivés sur les ceintures que détient Katie Taylor.

« Ils sont inactifs depuis octobre dernier, donc ce sont les ceintures qu’elle regarde. Elle a désespérément besoin de s’unifier chez les poids légers et je pense que ce sera la prochaine.

Mikaela Mayer fait l’éloge de Caroline Dubois, « forte et talentueuse », et dit qu’au sein de la boxe féminine, c’est cool de voir deux générations se croiser



« Nous passerons ensuite aux instances dirigeantes, ce sera intéressant de voir ce qui se passe avec Taylor-Cameron II, mais ces ceintures à 135 sont celles qu’elle recherche, et c’est notre travail.

« Personne ne veut qu’une division de poids soit complètement au point mort.

« Nous apprécions que Katie Taylor ait tant fait pour le sport et elle mérite toutes les chances de se battre à nouveau pour eux.

« Mais quand on parle de 12 mois, peut-être 18 mois, avec toute la division stagnante, c’est à ce moment-là que je pense qu’il faut avancer, et j’espère que ce sera le passage du flambeau à une nouvelle star.

« Je crois que c’est là que Caroline Dubois parviendra, c’est ce qui passionne tant les gens dans ce sport, et avec Katie Taylor arrivant vers la fin, ce sera excitant de voir une nouvelle championne en Caroline. »

