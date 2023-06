Caroline Dubois pense que le combat de Yanina Lescano peut mener à une confrontation avec Mikaela Mayer: « Je sais que je peux la battre » | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois sera de retour vendredi face à la très appréciée Argentine Yanina Lescano.

Ils se battent, vivent Sports du cielà York Hall dans l’East End de Londres, la ville natale de Dubois.

La victoire mettrait Dubois dans le cadre pour des combats clés dans la division des poids légers. Lescano est classé parmi les quatre principaux organismes de sanction du titre mondial. L’Argentin est n°2 avec la WBC, n°3 avec l’IBF et n°6 avec la WBO et la WBA.

Caroline Dubois a maintenu son invincibilité avec une victoire convaincante sur Feriche Mashaury à Wembley la dernière fois



C’est là que Dubois veut être.

« Elle a un classement très élevé », a déclaré le Londonien Sports du ciel. « Ça va me faire avancer. Ça va me faire avancer.

« Elle va sortir du match. Elle ne voudra pas perdre. Elle s’entraîne pour un bouleversement. C’est ce qu’elle fait, elle veut être dans ces grands combats avec les grands noms. Elle a besoin d’une grosse victoire bouleversée.

« J’ai l’impression que c’est le genre de combat qui me fera avancer sur le ring en termes d’expérience et d’apprentissage et en dehors du ring en termes de classement et où je vais à partir d’ici. »

Dubois veut se positionner à terme comme challenger incontournable pour un titre mondial. Elle pense que cela la mènera à une confrontation avec l’Américaine Mikaela Mayer.

Dubois veut renforcer la demande du public pour les plus grands combats de sa division





« J’ai été très vocal avec qui et où je veux aller. J’ai dit que j’avais cinq combats cette année », a noté Dubois. « J’en ai encore quatre à faire. Je veux que Mikaela Mayer soit la cinquième. J’ai été très loquace à ce sujet. Si je continue à avancer et que je continue à exploser [forward] comme moi. Je pense que je serai capable d’accéder à cette position. »

Le joueur de 22 ans a visé Mayer, un champion du monde unifié des super-poids plume qui est récemment passé aux poids légers.

Dubois a expliqué pourquoi c’est un combat qu’elle vise: « L’une des principales raisons est qu’elle est une bonne boxeuse. C’est quelqu’un que je respecte.

« J’ai regardé à peu près tous ses combats en tant que pro. J’ai dit qu’elle faisait des choses que je voulais faire un jour et qu’elle progressait et faisait des choses que je voulais faire et être un jour. J’ai donc beaucoup de respect mutuel pour la boxe. pour elle. »

Caroline Dubois n’a eu que six combats professionnels mais veut s’imposer comme une prétendante de niveau mondial





Mais elle a ajouté: « Elle passe à ma division, ma catégorie de poids, 135 livres. »

Mayer a perdu ses titres de super-poids plume WBO et IBF contre Alycia Baumgardner lors du grand projet de loi Claressa Shields vs Savannah Marshall en octobre à l’O2 Arena. Dubois a boxé sur cette sous-carte elle-même.

Elle a dit à propos de Mayer: « En tant que boxeuse, elle a poussé vers l’avant et a aidé à créer de grands combats pour les femmes et elle a aidé à briser ces barrières. C’est donc quelqu’un avec qui je veux être sur le ring et lui prendre ça. J’ai l’impression que quand tu montez sur le ring avec quelqu’un et vous battez quelqu’un, vous lui prenez sa position. S’il est le numéro un, vous devenez le numéro un. S’il est n’importe quoi, vous lui prenez sa position.

« Mikaela Mayer, moi, aller à l’O2, ça m’a juste fait sentir, oui, je veux être dans de grands combats. Je veux être dans ces combats. Je veux être dans ces moments. Je veux être dans ces tripes – des sentiments déchirants. Je veux avoir ça, je veux avoir cette énergie. »

Dubois estime qu’une victoire sur Lescano est exactement ce dont elle a besoin pour la mettre sur la bonne voie pour une confrontation avec Mayer. La victoire la positionnerait comme une candidate, et non plus seulement comme une perspective.

« Si je bats Lescano et que je la bats bien. J’ai l’impression que c’est ce que je dois faire. Je dois y aller et bien la battre », a déclaré Dubois.

« J’ai l’impression que si je continue à affronter mes quatre prochains adversaires, et que je les affronte bien et que c’est excitant, et que c’est quelque chose qui [people say:] ‘Wow cette fille a quelque chose.’ Je pense que ça peut arriver. Je pousse définitivement pour ce combat. »

Elle croit qu’elle peut créer le genre de demande qui rendra le combat contre Mayer inévitable.

« Je dois me mettre dans une position où le public l’appelle. C’est logique, ça rapporte de l’argent et c’est un gros combat. Il faut arriver à cette position pour que cela se produise et c’est à moi maintenant de faire en sorte que cela se produise « , a déclaré Dubois.

Dubois croit que son ambition et ses performances la mèneront à un combat avec Mikaela Mayer





« À l’O2 Arena, nous remplissons cela et le vendons. Ce sera énorme, je sais que ce sera. Ce sera la même énergie qu’Alycia Baumgardner. Je pense que j’irai dans ce combat en tant que puissance -puncheur et elle ira en tant que « habile » et ce seront des compétences et de la puissance et ce sera génial.

« Un autre grand spectacle à Londres, en Angleterre, est vraiment en train de le mélanger dans la boxe en ce moment et je veux faire partie de ce mouvement, une partie de ce moment.

« Je sais que je peux la battre », a-t-elle averti Mayer. « Je sais que j’ai le style pour la battre.

« Elle est définitivement là pour la prise et quelqu’un en qui je vois vraiment des faiblesses et quelqu’un avec qui je veux partager le ring, par respect mutuel.

« En tant que combattant, pour être le meilleur, vous devez battre les meilleurs. Vous n’allez pas vous appeler le meilleur si vous n’avez jamais défié et battu quelqu’un qui a un bon nom, une bonne réputation et j’ai l’impression que si je Je veux m’appeler le meilleur un jour, je dois commencer par battre des gens que je considère et vois comme de bons prétendants solides. »

Dubois vise à franchir sa prochaine étape contre Lescano ce vendredi.

