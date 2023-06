Caroline Dubois : « Je suis une personne agressive. C’est en dehors du ring que j’ai l’impression de mettre un masque’ | Nouvelles de boxe

C’est lorsqu’elle se bat que Caroline Dubois devient qui elle est vraiment.

Le Londonien parle doucement à l’extérieur du ring. Mais une fois qu’elle a traversé les cordes, l’agressivité ressort.

Dubois, jusqu’à présent, a semblé être un finisseur impitoyable, sur une série de cinq victoires d’arrêt consécutives, même en boxant des rounds de deux minutes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois et Yanina Lescano se sont affrontées pour la dernière fois avant leur combat de vendredi soir.



« Cela vient de l’intérieur. Je suis un enfant fougueux, j’ai une personnalité fougueuse, je ne le montre pas beaucoup mais c’est en moi. Je peux appuyer sur cet interrupteur et ça sort », a déclaré Dubois. Sports du ciel.

« Je me qualifierais de personne assez agressive et le moment où je suis sur le ring est le moment où je peux m’exprimer le mieux.

« J’ai l’impression d’être qui je suis quand je suis sur ce ring. Dehors, j’ai l’impression de mettre le masque et les faux sourires. Mais quand je suis sur le ring, je peux être moi-même. Je peux être aussi agressif, aussi méchant, aussi méchant que je veux. »

Elle s’attend à ce que cette approche soit pleinement exposée lorsqu’elle boxera l’Argentine Yanina Lescano vendredi soir au York Hall, en direct sur Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois dit qu’une victoire contre Yanina Lescano l’aidera à progresser et à obtenir les grands combats alors qu’elle vise un affrontement avec Mikaela Mayer.





« Il s’agit de la manipuler d’une manière qu’elle n’a jamais été manipulée auparavant. Je veux la battre. Je veux la casser », a déclaré Dubois avec un sourire déconcertant.

« Je veux faire une bonne performance. Je veux qu’elle quitte le ring en disant : ‘Cette fille frappe fort, la meilleure fille avec qui j’ai été sur le ring.’ J’ai besoin que cela se produise. »

Yanina est cependant une adversaire de taille pour Dubois. L’Argentin est classé n ° 2 avec le WBC, n ° 3 avec l’IBF et n ° 6 avec le WBO et le WBA. Elle n’a perdu que deux fois et la défaite la plus récente a été un revers de 10 rounds à décision partagée contre Estelle Mossely, médaillée d’or olympique de 2016.

« Ça va être un énorme pas en avant pour moi, quelque chose avec lequel je m’attends à être mis au défi. Je m’attends à ce qu’il fasse quelques tours. Je m’attends à ce que ce soit un peu rapide, un peu intense et je suis excité pour ça. Ça va être tellement amusant pour moi. C’est pour ça que je m’entraîne, c’est pour ça que je vis. Je me bats et je respire. Plus c’est dur, mieux je serai préparé et mieux je me battrai en tant que eh bien », a déclaré Dubois.

Yanina, plus aguerrie que Dubois, ne s’est jamais arrêtée.

« Je veux y aller et faire une performance incroyable. Je veux quitter la salle, quitter le ring avec des gens qui disent mon nom et si cela signifie un KO, si cela signifie un combat compétitif de huit rounds propre, clinique et vraiment excitant , alors que ce soit ça », a déclaré Dubois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikaela Mayer fait l’éloge de Caroline Dubois « forte et talentueuse » et dit qu’au sein de la boxe féminine, c’est cool de voir deux générations se croiser



Mais elle a ajouté: « J’ai l’impression que si je veux appeler Mikaela Mayer et la combattre bientôt, la seule façon possible est de continuer à passer par ces soi-disant étapes et de les rendre faciles, puis cela arrivera à un point où ce n’est pas seulement moi qui appelle au combat, mon entraîneur et mon équipe appellent au combat, ce sera le public qui l’exigera.

« Ils veulent me voir intensifier et défier une grande, grande compétition. La seule façon qui peut arriver est si je continue à avancer au rythme auquel je vais et continue de montrer que je suis au-dessus des niveaux auxquels je me bats. jusqu’à présent.

« Je me vois un jour monter sur le ring avec Mikaela Mayer, Alycia Baumgardner, Chantelle Cameron, les meilleures du secteur, je dois traverser des filles comme ça. Ces filles doivent être des échelons pour moi. Pas des obstacles. «

Dubois est le premier à qualifier Katie Taylor de « légende ». Bien que Dubois soit déterminée à remporter l’un des titres mondiaux des poids légers que la star irlandaise détient actuellement, elle ne s’attend pas à figurer dans les plans immédiats de Taylor.

« Je pense que la fierté de Katie Taylor, elle prendra probablement le match revanche [with Cameron]. Chantelle voudra le faire à 135 livres », a déclaré Dubois.

Image:

Lescano est un nouveau niveau d’adversaire pour Dubois (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





« Si ce combat se reproduit, je vois Chantelle Cameron gagner à nouveau et si Chantelle gagne, toutes ces ceintures sont à Chantelle et je ne vois pas Chantelle assise à 135 livres. Si elle le fait, tant mieux. Mais je ne vois pas cela se produire et ceux ceintures, elles deviennent disponibles.

« Ces ceintures en l’air. Une opportunité parfaite pour moi et Mikaela peut-être de nous battre pour elles. Pour que quelqu’un aille les arracher. »

Un titre mondial léger est l’objectif, mais c’est le premier objectif de beaucoup.

Dubois peut éventuellement se voir évoluer dans différentes divisions.

« Ça apporte plus [to your] nom, il apporte plus d’héritage. Il apporte plus de réalisations. Je suis jeune, j’ai 22 ans. Je ne vais pas devenir plus petit, je vais grossir. Je ne pense pas que j’arrêterai de grandir physiquement jusqu’à ce que j’aie 25, 26 ans. D’ici là, je pense que j’aurai passé quelques poids », a déclaré Dubois.

« Je pense que je peux monter jusqu’à peut-être 147 livres, peut-être 154 livres, ça dépend. C’est là que je vois ma limite, mon pic se terminant à. Ça va être incroyable pour moi. Ce sera génial.

« C’est ce que je vise », a-t-elle ajouté. « C’est ce que je veux. »

Image:

Dubois a les yeux rivés sur de nobles objectifs





« J’essaie de faire en sorte que ses paroles deviennent réalité »

Six ans après avoir été personnellement touchée par la tragédie de la Grenfell Tower, l’une des nombreuses motivations de l’étoile montante Caroline Dubois est de s’assurer que la prophétie de Tony Disson se réalise.

Le regretté entraîneur de Dubois, Disson, était l’une des 72 personnes décédées le 14 juin 2017 lorsqu’une tour à North Kensington a pris feu et a brûlé pendant 60 heures, en partie à cause d’un revêtement en aluminium dangereux à l’extérieur du bâtiment de 24 étages.

Au bas de la Grenfell Tower se trouvait le Dale Youth Boxing Club où Disson a nourri de nombreux espoirs, dont Dubois, qui, selon lui, était destiné dès le début au sommet.

« Tony avait toujours l’habitude de dire que j’irais aux Jeux olympiques et que je serais spéciale », a-t-elle déclaré. « Et me voilà, faisant de mon mieux pour m’assurer que ses paroles se réalisent. »

Regardez Caroline Dubois vs Yanina Lescano à partir de 19h ce soir en direct sur Sky Sports Action.