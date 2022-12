Caroline Dubois : « J’adore la boxe mais la seule fois où je déteste ça, c’est quand mon frère combat. Il n’y a rien que tu puisses faire’ | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois a appris beaucoup de leçons de son frère aîné, la star montante des poids lourds Daniel Dubois.

Plus tôt ce mois-ci, Kevin Lerena a laissé tomber Daniel de manière inattendue sur l’undercard Tyson Fury au stade Tottenham Hotspur.

Blessé à la jambe, le poids lourd britannique était sous forte pression au premier tour contre un adversaire que personne ne pensait lui causer beaucoup de problèmes.

Pour Caroline, c’était un rappel brutal qu’en boxe, on ne peut rien tenir pour acquis.

Entrant dans son combat samedi contre Sofia Alejandra Rodriguez, en direct sur Sports du cielelle est également la grande favorite, mais sait aussi qu’elle ne peut pas être complaisante.

“C’est le sport où tout peut arriver”, a déclaré Dubois Sports du ciel.

“Les gens peuvent dire, ‘oh, tu te bats contre personne, qui est cette personne ?’ Et vous pouvez vous faire battre. C’est comme ça. Vous devez être allumé à 100%.”

Daniel a finalement renversé son combat, arrêtant Lerena au troisième tour. Mais ce fut néanmoins une expérience bouleversante pour sa sœur, qui ne put que regarder son frère frapper la toile trois fois.

“J’adore la boxe. Mais la seule fois où je déteste la boxe, c’est quand mon frère se bat”, a-t-elle déclaré.

“C’est difficile à expliquer, quand vous regardez quelqu’un monter sur le ring et que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez crier, vous pouvez leur dire n’importe quoi, vous ne pouvez rien faire, c’est eux contre quelqu’un d’autre.

“Il suffit de s’asseoir, de s’accrocher à l’extérieur. C’est une sensation horrible, c’est très éprouvant pour les nerfs et c’est très effrayant. Mais je suis tellement fier de mon frère. Qu’il gagne, peu importe, c’est mon grand frère et il est été l’une des principales inspirations pour lesquelles j’ai commencé à boxer moi-même.”

Pour son combat à Bournemouth cette semaine, Dubois cherche à clore sa première année en tant que professionnelle avec style. Elle s’est mise la pression en disant qu’elle veut être la première personne à arrêter l’Argentin Rodriguez.

“Les lumières sont sur vous, l’attention est sur vous, tout le monde vous regarde, les yeux sont sur vous, ce qui est une bonne chose mais c’est aussi une mauvaise chose”, a-t-elle déclaré.

“Au moment où vous vous trompez, vous vous trompez, vous avez une performance plate, les gens ont beaucoup à dire et juste cette pression sur moi-même qu’à chaque fois que je monte sur le ring, je dois me montrer et je dois montrer .

“Donc je veux continuer à faire ça et cette pression va évidemment me faire m’entraîner plus dur, me faire m’assurer que je suis toujours performant.”

