Caroline Dubois inspirée par son frère poids lourd Daniel Dubois – mais peut-elle être encore meilleure ? | Nouvelles de boxe

Habituellement, lorsqu’un frère Dubois se bat, il y a une confiance de pierre. Un comportement glacial.

Mais récemment, les choses étaient si différentes lors de la nuit la plus inhabituelle pour la famille des combattants – lorsque Caroline et son frère aîné Daniel se battaient tous les deux dans des combats difficiles à quelques heures d’intervalle.

« C’était étrange! Je n’ai vraiment pas aimé ça », a déclaré Caroline à Sky Sports avec une véritable angoisse.

Image:

Daniel Dubois et Caroline Dubois



Il n’est pas rare que les combattants se sentent plus nerveux lorsque leurs confidents les plus proches montent sur le ring, mais les combats à enjeux élevés de Caroline et Daniel ont été particulièrement éprouvants.

Caroline, à seulement 20 ans, était à une qualification olympique à Paris le 5 juin avec une place à Tokyo 2020 à gagner, après avoir déjà battu une rivale beaucoup plus expérimentée.

Daniel, quelques heures plus tard, faisait son retour des poids lourds à Londres contre Bogdan Dinu lors de son retour d’une orbite cassée.

La quête olympique de Caroline s’est poursuivie grâce au rétablissement laborieux de son frère aîné après la blessure infligée lors de sa première défaite en carrière à Joe Joyce. Elle a vu comment les choses peuvent mal tourner mais a persévéré.

« Certainement quand il monte sur le ring », sourit-elle à travers un tourment évident lorsqu’on lui demande si c’est plus éprouvant pour les nerfs de regarder un être cher mettre ses gants.

Caroline grimace en pensant aux combats de Daniel : « Tant de gros coups sont lancés. L’un d’eux va atterrir.

0:38



Caroline Dubois révèle que Claressa Shields est sa « grande inspiration »



Caroline aurait normalement été présente avec son frère avant ses combats mais, le mois dernier, elle a été contrainte à une solitude inhabituelle de sa part lorsque sa qualification olympique est tombée le même jour.

« Vous devez vous concentrer sur vous-même, alors je me sentais mal que mon frère boxe », dit-elle.

« Normalement, je suis toujours là autour de lui, lui accordant toute mon attention et ma concentration.

« Mais je devais être plus égoïste – je devais totalement l’oublier et je n’aimais pas ça.

« C’était stressant. »

Un jour plus tôt, Caroline a battu la Finlandaise Mira Potkonen, qui a deux fois son âge et a été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016. Avant le combat de Daniel à Londres, Caroline a confirmé sa place dans l’équipe GB pour les Jeux de Tokyo en battant l’Italienne Rebecca Nicoli.

Son frère a ensuite martelé son adversaire dans un KO au deuxième tour.

Image:

Daniel Dubois a battu Bogdan Dinu en deux rounds



« Chaque fois que Daniel se bat, je ne veux rien de plus que de voir sa main levée », dit Caroline. « Nous avons mûri et je veux que nous réussissions tous, que nous ayons une bonne vie, de bonnes familles. Nous avons travaillé dur – très, très dur. »

Une nuit d’inquiétude est devenue une double célébration de chaque côté de la Manche pour la famille Dubois, un ensemble de frères et sœurs qui ont découvert la boxe dès leur plus jeune âge au club amateur de Repton à Londres.

« J’ai commencé la boxe à neuf ans, raconte Caroline. « Évidemment, mon frère boxait avant moi. Il allait au gymnase et je regardais ses combats, j’ai vu le buzz. Je voulais le faire aussi. »

Elle avait 11 ans lorsque Londres 2012 a autorisé la boxe féminine pour la première fois.

« Je me souviens de Katie Taylor boxant Natasha Jonas et la foule était incroyable », dit-elle. « J’ai dit : ‘Je veux faire ça’.

« Et maintenant je suis là.

« Ils ont ouvert la voie. Ils ont posé des obstacles pour que nous puissions passer à travers. Il n’y aurait pas de Jeux olympiques sans eux, nous devons donc leur donner respect et crédit. »

Image:

Dubois veut imiter Claressa Shields



Claressa Shields, l’Américaine médaillée d’or en 2012 et 2016 et devenue depuis championne incontestée en deux divisions, est une inspiration particulière pour Caroline.

Il y a une excitation palpable autour du potentiel de Caroline.

En 2018, elle a remporté l’or aux Championnats du monde de la jeunesse et aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Le report des Jeux de Tokyo a peut-être été à son avantage.

« Ça a été doux-amer », dit-elle. « Quand c’est arrivé, j’étais bouleversé et agacé. J’étais prêt, préparé, j’avais pris du poids. Je pensais que c’était la fin du monde.

« Après une longue année, je me rends compte que c’était le plan de Dieu – je suis plus âgé, plus mature, je peux le sentir en moi. »

Elle concourra pour l’équipe GB chez les poids légers, la division dans laquelle Jonas a déjà participé et l’Irlandaise Taylor est devenue médaillée d’or.

Et, incroyablement, il y a plus de combattants Dubois sur le chemin.

Daniel et Caroline ont deux jeunes frères qui apprennent déjà les ficelles du métier.

« Quand mon petit frère Prince boxe, c’est moi qui crie le plus fort », confie Caroline qui s’illumine à l’évocation de son nom.

« Il n’y a personne que je souhaite voir réussir plus que lui.

« Salomon arrive et ce serait mon rêve qu’il fasse la même chose que moi et Daniel. Voir Salomon aller aux Jeux olympiques serait incroyable – imaginez ça! »