Caroline Dubois : Il est temps pour Katie Taylor d’abandonner les titres des poids légers | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois estime qu’au moins un des titres mondiaux des poids légers que Katie Taylor détient encore devra devenir vacant.

Dubois n’a que 22 ans mais a elle-même grimpé en flèche dans le classement mondial des poids légers.

Taylor, qui a perdu son dernier combat contre Chantelle Cameron chez les super-légers, est détentrice des quatre titres majeurs des 135 livres. Elle affrontera cependant Cameron à 140 livres en novembre.

Cela signifie qu’aucune de ses ceintures légères n’a été disputée depuis près d’un an. Dubois, désireux de saisir sa propre opportunité, estime que le moment est venu pour les championnats des 135 livres de redevenir actifs.

« En fonction de l’issue de ce combat, si [Taylor] est blessée, si elle se coupe, ils le seront [dormant] pendant peut-être encore six mois. J’ai juste l’impression qu’elle les soutient et soutient d’autres filles qui poursuivent leurs rêves et poursuivent ce qu’elles veulent », a déclaré Dubois. Sports aériens.

« J’ai l’impression qu’il y a de gros combats à mener et je veux juste y aller et continuer avec eux. »

Elle pense que Taylor devrait commencer à annuler ses titres, ou que les organismes de sanction devraient agir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois dit qu’elle n’a pas été impressionnée par Mikaela Mayer lorsqu’elle l’a affrontée en amateur en sparring



« Certainement. Je pense être dépouillé d’une ou deux ceintures. Nous avons vu Josh Taylor se faire dépouiller de ses ceintures, nous avons vu d’autres combattants se faire dépouiller de leurs ceintures simplement parce qu’ils ne se battent pas pour elles, ils sont ils ne les défendent pas et ils tiennent le coup [their division] », a déclaré Dubois.

« Je pense que nous devrions avoir le droit de pouvoir nous battre pour elles. Katie Taylor, elle est la reine de la division depuis si longtemps, j’imagine qu’elles feraient ce qu’elles peuvent pour l’accommoder, mais il y a d’autres filles qui arrivent. «

Le 30 septembre, Dubois affrontera Magali Rodriguez au York Hall, en direct Sports aériens. C’est un combat qui mettra en jeu la sangle légère IBO, mais qui contribuerait également à propulser le vainqueur vers une chance à l’une des ceintures majeures.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois a admis qu’elle avait eu du mal à supporter la chaleur au York Hall



« [Rodriguez] « Elle a un bon pedigree, elle est expérimentée et elle a participé à plusieurs reprises aux 10 rounds », a déclaré Dubois. « Elle a combattu Estelle Mossely, l’a renversée et a réussi à obtenir un match nul contre une médaillée d’or olympique.

« Elle [Rodriguez] a un pedigree et elle a de l’expérience, ce qui est très important et dans la boxe féminine, c’est si difficile à trouver parce que nous avançons si vite et elle en a en abondance.

« Je m’attends donc à un très bon combat et j’ai hâte de relever le défi de monter sur le ring avec elle. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois a maintenu son invincibilité avec une victoire convaincante contre Feriche Mashaury à Wembley



Dubois reste néanmoins confiant. « En gagnant ce [IBO] ceinture et j’espère continuer et améliorer mon classement, je vais mettre la pression sur [Katie Taylor] et les autres organismes pour qu’elle quitte [her titles] et j’espère que je pourrai tenter l’un d’entre eux », a-t-elle déclaré.

L’Américaine Mikaela Mayer était dans le collimateur de Dubois. Mais elle prend maintenant du poids.

« Je pense que Mikaela et moi aurions eu une grosse bataille pour l’argent, mais sa carrière ne sera pas définie par moi et ma carrière ne sera pas définie par elle », a déclaré Dubois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois sort des blocs au premier tour en arrêtant Sofia Rodriguez après seulement 60 secondes



Il existe cependant d’autres cibles attrayantes pour le Britannique. Elle aimerait que son prochain combat après Rodriguez soit un éliminateur final pour un championnat du monde. Dubois est également impatient de boxer Elhem Mekhaled, qui a combattu Alycia Baumgardner pour le titre incontesté des super-plumes et qui est maintenant passée aux poids légers.

« Je pense que ce serait un très bon combat, un très bon défi parce qu’elle a combattu Baumgardner, elle a combattu Delfine Persoon et elle a défié des champions du monde et a atteint ce niveau », a déclaré Dubois.

« C’est ce que je veux, ce genre de combats, des combats vraiment difficiles et difficiles. Karen Carabajal, elle a également combattu Katie Taylor, lui a donné 10 bons rounds, une bonne description d’elle-même. Ce genre de combats où ils sont difficiles, délicats ont du sens. pour moi et m’excite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois en décroche un autre par KO, arrêtant la coriace Milena Koleva



Changer la distance du championnat ?

Les combats pour le titre féminin durent normalement 10 rounds de deux minutes. Amanda Serrano a récemment annoncé que son prochain combat, comme les combats pour le titre masculin, se déroulerait en 12 rounds de trois minutes.

Dubois a rendu hommage à Serrano pour ce développement.

« Elle fait tomber toutes ces barrières », a déclaré Dubois. « C’est bien pour elle, c’est bien pour ce qu’elle fait et j’aime voir ce mouvement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Caroline Dubois obtenir un TKO au troisième tour contre Happy Daudi



« 12 rounds de trois minutes, c’est révolutionnaire. »

Elle a noté : « Je pense que 12 rounds de trois minutes seraient bons pour moi parce que j’ai le pouvoir de briser quelqu’un et j’ai aussi les compétences nécessaires pour gérer les rounds.

« Je pense que je suis quelqu’un qui sait suivre mon rythme quand je me bats. Je me bats d’une manière où je contrôle ce qui se passe. »

Dubois a une longue carrière devant elle et elle espère, un jour, boxer sur cette distance de 12-3.

« Probablement », dit-elle. « Je serai probablement appelé pour cela et j’accepterai probablement le défi. »