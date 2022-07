Caroline Dubois est déterminée à titrer bientôt: “Je veux être dans des combats qui me font peur” | Nouvelles de boxe

Quand Caroline Dubois a commencé la boxe, elle ne savait pas où le sport la mènerait, elle savait juste que c’était ce qu’elle était censée faire.

Dubois a eu son premier concours amateur lors d’une émission de club dans l’arrière-salle du pub Boston Arms au nord de Londres, le même lieu où quelques années plus tôt un certain Anthony Joshua avait également fait ses débuts en amateur.

Petite fille de 11 ans dans un gros casque, elle est sortie boxer comme une petite Sugar Ray Leonard. “Tout le monde était ravi de ça. Je me souviens de ce combat, c’était fou”, a déclaré Dubois. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois revient sur ses débuts professionnels, une nette victoire aux points sur Vaida Masiokaite



“Je sais que c’est un lieu où tout le monde se bat et c’était un combat malade parce que c’était mon premier combat amateur et je me souviens de ne pas avoir été nerveux du tout et je me souviens d’avoir souri, d’être si détendu en entrant sur le ring, en sortant en souriant.

“Tout le monde a été impressionné par mon calme et ma détente. Je ne pense pas que personne ne s’attendait à ce que je joue comme je l’ai fait. J’ai eu tout le monde qui est venu me voir après et a dit:” Wow “. C’est ce qui m’a vraiment marqué et m’a donné envie de continuer à jouer, parce que les gens étaient fascinés par ma qualité.

“Je l’ai aimé.”

A cette époque, la scène féminine professionnelle était en sommeil. La boxe amateur féminine n’était pas si bien établie au Royaume-Uni. Parfois, Caroline devait faire semblant d’être un garçon appelé Colin pour se battre lorsqu’elle était enfant.

“Le premier combat que j’ai jamais eu, j’ai combattu ce gamin nommé Oscar et je l’ai fait pleurer”, a-t-elle déclaré avec un sourire.

Elle a expliqué: “J’ai dit à mon père que je voulais boxer et il n’est pas du genre à déconner. Si vous voulez boxer, vous devez aller à la dure. Repton était le club de boxe le plus dur de Londres, surtout à l’époque et ils ont certains longerons difficiles et ils ne prennent pas la tâche facile là-bas.

Image:

Carolina Dubois a commencé sa carrière professionnelle avec style (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Nous sommes entrés dans le gymnase et c’était un club réservé aux garçons, donc nous savions à l’avance ce que nous avions à dire et j’ai dit que je m’appelais Colin et ils l’ont juste cru.

“Mon père savait ce qui allait se passer et il voulait voir si je l’avais en moi ou si je parlais juste et j’ai été jeté dans les profondeurs mais je m’en fichais. Je suis un combattant dans l’âme.

“Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire quand je suis entré pour la première fois dans la salle de boxe quand j’avais neuf ans. Je me souviens d’être entré dans la salle de gym en pensant wow, comment quelqu’un pourrait-il ne pas vouloir boxer. C’était incroyable. l’atmosphère, l’intensité, tout et je me suis juste dit, comment quelqu’un pourrait-il ne pas vouloir faire ça et je m’en tiens à ça depuis.”

Image:

Dubois sent qu’elle appartient à un ring de boxe





Bientôt, les perspectives de sa propre future carrière allaient changer. Claressa Shields, Katie Taylor et Nicola Adams ont joué à Londres 2012, les premiers Jeux Olympiques à présenter la boxe féminine. La scène professionnelle est en plein essor aujourd’hui avec une carte de boxe professionnelle féminine phare intitulée Shields contre Savannah Marshall qui se déroulera le 10 septembre à Londres.

“J’ai commencé quand j’avais neuf ans, donc je boxais mais il n’y avait pas de Jeux olympiques, il n’y avait rien pour moi. Alors je pensais juste que j’allais devenir professionnel et j’espère faire quelque chose”, a déclaré Dubois.

“Puis Claressa Shields est arrivée et les Jeux olympiques de 2012, Katie Taylor, Nicola Adams et ces filles l’ont juste éclairé. Il y avait soudain un chemin et une direction pour moi et je savais exactement ce que je voulais faire quand j’ai regardé ces les filles.”

Dubois était une jeune boxeuse exceptionnelle et est elle-même devenue olympienne aux Jeux de Tokyo. Elle est passée à côté d’une médaille, s’inclinant de justesse en quart de finale au Japon. Mais cette expérience amère n’a fait que la stimuler en tant que professionnelle.

Image:

Le chagrin olympique a alimenté les ambitions professionnelles de Dubois





“Ce fut le moment le plus dévastateur de ma vie. Je ne pouvais pas y croire. C’était horrible”, a-t-elle déclaré à propos de la défaite aux points contre la Thaïlandaise Sudaporn Seesondee à Tokyo.

“Je suis heureux d’avoir réussi. Je crois qu’il y a une direction dans la vie pour chacun de nous. Certains sont remplis de plus de hauts et de bas que d’autres, mais il y a une raison à tout. Vous ne le pensez peut-être pas à ce moment-là.

“Si j’allais là-bas et boxais et gagnais les Jeux olympiques ou quoi que ce soit, j’aurais peut-être levé le pied, je n’aurais rien à prouver. Maintenant, j’ai quelque chose à prouver. J’ai une puce sur mon épaule. Je veux juste y aller et prouver à tout le monde et juste y aller et jouer à chaque fois.

Image:

Caroline Dubois célèbre une belle performance lors de son deuxième combat pro (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





La prochaine chance de Dubois de le faire viendra contre Happy Daudi le 30 juillet à Bournemouth sur la sous-carte de Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain, en direct sur Sports du ciel.

Ce sera le troisième combat de sa carrière professionnelle et Dubois veut progresser rapidement. Bientôt, elle se battra contre une opposition plus sévère.

“J’ai l’impression d’avancer à un bon rythme en ce moment. J’ai l’impression de m’améliorer chaque jour au gymnase et j’ai hâte d’être dans des émissions comme celle-ci, en tête d’affiche. Je pense que ce sera une question de temps et une question d’adversaire », a-t-elle déclaré.

“Je veux combattre les bonnes personnes parce que ça ne sert à rien [otherwise]. J’aurais préféré rester amateur si je ne vais pas combattre de bonnes personnes. Je veux participer à des combats qui me font peur, m’excitent, donc ça va être bien.”

Le plus grand combat de l’histoire de la boxe féminine – Claressa Shields contre Savannah Marshall – est en direct sur Sky Sports le samedi 10 septembre. Faites partie de l’histoire et achetez des billets pour l’épreuve de force de Londres ici.