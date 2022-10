Caroline Dubois a l’intention de devenir championne du monde avant la fin de l’année prochaine : ‘On fait de grands pas pour la boxe’ | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois entend se battre pour un titre mondial avant la fin de l’année prochaine.

La Londonienne n’a que 21 ans et seulement quatre combats dans sa carrière professionnelle.

Mais l’olympienne de Tokyo a arrêté trois de ces adversaires à distance et a joué dans la sous-carte du combat historique de Claressa Shields avec Savannah Marshall plus tôt ce mois-ci. Dubois a montré sa propension à trouver des finitions impitoyables lorsqu’elle a stoppé Milena Koleva en cinq rounds.

“Elle a combattu Katie Taylor, Maiva Hamadouche, Delfine Persoon et d’autres. Elle a combattu de nombreux champions du monde et elle est défiée pour le titre mondial et j’ai pensé que ce serait un bon critère pour moi de me comparer. Je voulais la battre différemment de la façon dont elle a été battue auparavant », a déclaré Dubois Sports du ciel.

“J’aime les gens comme Naoya Inoue, les gens qui sortent et jouent et essaient de chercher le KO, essaient toujours de faire une performance dominante. J’admire ces gens donc je veux jouer comme eux.

“C’est l’industrie du divertissement. Nous ne nous battons pas seulement parce que nous aimons la boxe maintenant. Nous sommes payés et nous demandons aux gens de dépenser leur argent durement gagné pour nous regarder. Nous avons une obligation envers les gens qui vont dépenser de l’argent pour nous. Nous devons donc être performants et vous impressionner les gars.

Trouver ces finitions dans un round de deux minutes, que les combattantes professionnelles boxent dans la box du sport féminin, est un véritable défi.

“C’est tellement difficile. Le temps passe”, a déclaré Dubois. “J’étais tellement content de la performance que je l’ai regardée environ 50 fois.”

La boxe dans un événement qui a atteint plus de deux millions de téléspectateurs a été une étape importante. “J’ai été époustouflée. Deux millions, c’est fou”, a-t-elle déclaré. “Il ne s’agit même pas de boxe féminine, mais de boxe. Nous faisons de grands mouvements pour la boxe. Nous attirons un public différent et nous organisons simplement de grands combats.

“Dans la boxe masculine, il y a tellement de politique, il y a tellement de combats, tellement de ceintures, tellement de chances que les gens puissent s’éviter alors que chez les femmes, nous n’avons pas cette profondeur, nous devons nous battre pour créer de bons combats . C’est ce que j’aime. Les amateurs me manquent parce que c’était le meilleur combat le meilleur et je veux apporter aux pros.

Des combattants comme Claressa Shields ont tracé une voie à suivre pour Dubois. “Elles comme elle, Amanda Serrano, Katie Taylor, ces filles nous ont éclairé la voie. Elles nous ont montré comment progresser dans le monde de la boxe, à quel rythme avancer, quel genre de combats nous devrions nous efforcer de mettre en place.” elle a expliqué.

“C’est toujours tellement plus facile quand on a quelqu’un devant soi et vers qui se tourner. C’est difficile d’être le premier. C’est facile de suivre les traces de quelqu’un.”

Dubois veut continuer cette avance rapide. “Je veux juste continuer à progresser. À chaque combat, je veux m’améliorer. À partir de celui-ci, je veux m’améliorer”, a-t-elle déclaré.

“De toute évidence, avec l’opposition, cela va également augmenter, mais j’ai l’impression que plus je combats contre de meilleurs combattants, plus je suis performant.

“L’année prochaine, je veux intensifier et je veux commencer à me battre pour des titres contre des adversaires où c’est comme 50-50. Je veux mener des combats qui me font peur, me font penser que je vais me tester. C’est tout. environ pour moi.

“Je veux être champion du monde d’ici la fin de l’année prochaine.”