La Caroline du Sud et le Kentucky visent chacun à terminer des saisons régulières décevantes avec une victoire rare.

Le gagnant peut même avoir la chance de continuer à jouer en décembre.

Alors que la possibilité de jouer après la saison peut sembler exagérée au début, étant donné que les deux équipes perdent des records, les alliances de bol de Southeastern Conferences signifient que les machines à sous doivent encore être remplies, même en cette saison inhabituelle. La première étape vers ce scénario a lieu samedi soir à Lexington, Kentucky, où les Gamecocks en visite (2-7, 2-7 Southeastern Conference) et Wildcats (3-6, 3-6) tenteront tous les deux de terminer perdant des stries.

C’est une bonne chance de se débarrasser de ce sentiment désagréable de perdre ces quelques matchs, a déclaré Josh Ali, receveur senior du Kentucky, faisant référence à des défaites consécutives contre l’Alabama et le n ° 6 de la Floride.

Nous n’avons peut-être pas de jeu de bol. Cela pourrait être notre dernier, alors mentalement vous voudriez sortir et jouer de votre mieux.

Les Wildcats sont sortis d’un défi de deux matchs dans lequel les leaders de la division SEC les ont surpassés par une marge de 97-13, y compris la défaite 34-10 de la semaine dernière en Floride. Le Kentucky a joué les deux matchs en désavantage numérique avec les joueurs et le personnel mis à l’écart par coronavirus des problèmes.

Le Kentucky s’attend à avoir plus de joueurs disponibles ce week-end contre une équipe Gamecocks cherchant à donner à l’entraîneur par intérim Mike Bobo sa première victoire depuis sa prise de fonction après le licenciement de Will Muschamps le 15 novembre.

La Caroline du Sud en a perdu cinq d’affilée depuis qu’il s’est énervé. 15 Maroon et vient d’une défaite à domicile 45-16 contre la Géorgie n ° 13. Les Gamecocks se dirigent vers Lexington à la recherche d’une deuxième victoire consécutive en série après avoir frappé une séquence de cinq défaites contre le Kentucky l’année dernière en Colombie.

Les Gamecocks pensent que s’ils atteignent cet objectif principal, la fin de saison peut prendre soin d’elle-même.

Oui, je pense vraiment que c’est pour nous et nous accueillons toute chance de jouer, a déclaré le quart-arrière de première année Luke Doty, qui fera son deuxième départ consécutif.

Mais pour le moment, nous nous concentrons sur le Kentucky et le travail accompli.

Quelques autres choses à surveiller alors que le Kentucky et la Caroline du Sud terminent leurs saisons régulières:

SUR LE CUSP

Le tailback de la Caroline du Sud, Kevin Harris, mène la SEC de 928 verges alors qu’il tente de devenir le premier coureur de 1000 verges depuis Mike Davis en 2013. L’entraîneur de Gamecocks, Mike Bobo, a déclaré que l’attaque était désireuse de faire de la deuxième étape le jalon et pense que c’est un exploit plus robuste car il se heurte à 10 défenses SEC. C’est quelque chose sur lequel cette infraction peut s’appuyer à l’avenir, a déclaré Bobo.

L’ADIEU DE WILSON?

Le quart-arrière Terry Wilson est l’un des 18 seniors du Kentucky à être honoré lors de leur finale présumée à domicile. Il a mené les Wildcats à 10 victoires, dont le Citrus Bowl en 2018, avant de rater la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure au genou. Wilson a amassé 1 258 verges d’attaque totale et 11 touchés combinés cette saison et a besoin de 45 verges de course pour atteindre 1 000 verges en carrière.

Interrogé sur l’héritage de Wilson, l’entraîneur Mark Stoops a déclaré que je pense qu’il doit faire tout ce qu’il pouvait pour ce programme.

JEU COMPLET

Le Kentucky a bien commencé dans la plupart des matchs cette saison et est même avec ses adversaires avec 102 points en deux quarts. La deuxième mi-temps et les prolongations étaient des histoires différentes, les Wildcats marquant mieux que 144-74. Bien qu’il n’y ait eu aucun facteur dans leurs deux récentes défaites, leur jeu était pire après la mi-temps et l’accent était mis sur 60 minutes d’effort.

Ce n’est tout simplement pas mis en place tout le temps et c’est ce que nous devons faire, a déclaré le coordinateur offensif Eddie Gran. Mettez deux moitiés ensemble, soyez cohérent.

SECONDAIRE STOCKÉ

Le demi de coin Sophomore et intercepteur de la SEC Kelvin Joseph est devenu le premier joueur du Kentucky à se retirer cette semaine, laissant la défense contre la passe n ° 2 des Conférences sans sa star. Les quatre sélections de Joseph, dont un revenant pour un touché, occupent la quatrième place à l’échelle nationale. Freshman Carrington Valentine est répertorié comme sauvegarde.

PROBLÈME DE NEIGE

Doty est soucieux de jouer au Kentucky autant d’essayer de mettre fin à la séquence perdue des Gamecocks que de jouer dans la neige. Les prévisions pour samedi soir à Lexington prévoient des averses de pluie et de neige. Doty, de Myrtle Beach, SC, ne se souvient pas avoir joué dans la neige. Je ne pense pas avoir vu de neige du tout, a-t-il plaisanté.

Le rédacteur AP Sports Pete Iacobelli de Columbia, en Caroline du Sud, a contribué à ce rapport.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25