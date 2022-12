Caroline du Sud ex-gouverneur. Beasley quitte son poste de chef de l’alimentation de l’ONU

ROME – L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, David Beasley, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, mettant fin à un mandat de six ans à la tête de la plus grande organisation humanitaire du monde.

“Servir à ce titre a été la plus grande joie et le chagrin le plus profond de ma vie”, a déclaré Beasley. « Grâce à la générosité des gouvernements et des particuliers, nous avons nourri tant de millions de personnes. Mais la réalité est que nous n’avons pas été en mesure de tous les nourrir – et la tragédie de la faim extrême dans un monde riche persiste.