Caroline du Sud ex-gouverneur. Beasley quitte son poste de chef de l’alimentation de l’ONU

ROME (AP) – L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, David Beasley, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, mettant fin à un mandat de six ans à la tête de la plus grande organisation humanitaire du monde.

Beasley, un républicain, a servi un mandat en tant que gouverneur de Caroline du Sud de 1995 à 1999. Dans un communiqué samedi, Beasley a déclaré qu’il quitterait son poste à la fin de son mandat en avril 2023.

“Servir à ce titre a été la plus grande joie et le chagrin le plus profond de ma vie”, a déclaré Beasley. « Grâce à la générosité des gouvernements et des particuliers, nous avons nourri tant de millions de personnes. Mais la réalité est que nous n’avons pas été en mesure de tous les nourrir – et la tragédie de la faim extrême dans un monde riche persiste.

Beasley a été nommé au poste de l’ONU en 2017 par le président américain de l’époque, Donald Trump, et a été recommandé pour le poste par Nikki Haley, un autre ancien gouverneur de Caroline du Sud. Haley a également été ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU sous l’administration Trump. Beasley a succédé à Ertharin Cousin, une avocate américaine et ancienne ambassadrice des États-Unis.

Le Programme alimentaire mondial a remporté le prix Nobel de la paix en 2020 pour avoir combattu la faim et cherché à mettre fin à son utilisation comme « arme de guerre et de conflit » à un moment où la pandémie de coronavirus menaçait d’exacerber la famine.

En mars 2022, le mandat de Beasley a été prolongé sous l’administration Biden pour une année supplémentaire. En septembre, il a déclaré que lorsqu’il a pris ses fonctions en 2017, seulement 80 millions de personnes dans le monde se dirigeaient vers la famine. Mais les problèmes climatiques, la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont porté ce nombre à 135 millions.

Le Programme alimentaire mondial basé à Rome a été créé en 1961 à la demande du président américain Dwight Eisenhower et a apporté une aide à de multiples crises, notamment la famine en Éthiopie de 1984, le tsunami asiatique de 2004 et le tremblement de terre en Haïti de 2010.

Beasley a déclaré que le processus de sélection de son successeur avait déjà commencé.

Cette histoire a été corrigée pour refléter que le mandat de Beasley a été prolongé en mars 2022, et non en mars 2021.

The Associated Press