Ouverture de nouveaux restaurants, fermeture de favoris de longue date et autres qui font l’actualité : il est difficile de suivre ce qui va et vient en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. (La vidéo ci-dessus a été publiée le 8 août 2023.) Nous avons mis tous ces actualités gastronomiques réunies en un seul endroit ci-dessous, avec les fermetures récentes, les ouvertures futures et d’autres histoires sur les restaurants de notre région que vous voudrez mettre sur votre liste de choses à faire. Si vous êtes au courant de l’ouverture, de la fermeture ou de l’ouverture d’un restaurant autre événement gastronomique que vous pensez que nous devrions présenter, envoyez-nous les informations par courrier électronique à [email protected] RÉCENTE’Charley’s, 671 Fairview Road, SimpsonvilleLe répondeur du restaurant du comté de Greenville, ainsi qu’une recherche Google, ont indiqué que cet emplacement est en permanence fermé.Buxton Hall Barbecue, 32 Banks Avenue, AshevilleLe restaurant populaire auprès des résidents et des touristes servira sa dernière assiette le mercredi 22 novembre.World Piece, 109 West Stone Avenue, GreenvilleWorld Piece, l’un des restaurants du centre commercial West Stone centre commercial sur Stone Avenue, a annoncé à ses clients que le samedi 28 octobre serait son dernier jour d’ouverture. Two Chefs Café and Market, 644 North Main Street, près de Stone Avenue, GreenvilleAprès plus de 25 ans d’activité dans le Nord Zone principale du centre-ville de Greenville, le dernier jour d’activité de Two Chefs sera le vendredi 27 octobre. Downtown Deli & Donuts, 147 East Main Street, SpartanburgLe restaurant a commémoré sa septième année d’activité le mois dernier et, en même temps, l’a annoncé fermerait le 15 septembre.Mug and Muffin Café, 2222 Augusta Street, GreenvilleLe 1er septembre, Mug and Muffin Café a affiché cette semaine une pancarte sur la porte de l’entreprise, disant aux clients : “Nous avons décidé de fermer.” ANNONCESBen & Jerry’s et JINYA Ramen Bar, 301 University Ridge, Greenville County SquareRocaPoint Partners’ Greenville County Square County, la communauté à usage mixte en cours au centre-ville de Greenville, a annoncé cette semaine deux locataires – Ben & Jerry’s et JINYA Ramen Bar. Les deux restaurants devraient ouvrir leurs portes en 2026.O-Ku, 30 West Broad Street, Greenville Situé à côté de l’espace vert où se tient Ice on Main sur Main Street au centre-ville de Greenville, O-Ku a ouvert les portes de sa cuisine japonaise. en juillet.Indaco, 40 West Broad Street, Indaco, également au centre-ville de Greenville, est un restaurant italien moderne proposant des pizzas au feu de bois et des pâtes faites à la main, qui a ouvert ses portes au cours de l’été. PLUS D’ACTUALITÉS DU RESTAURANT

De nouveaux restaurants ouvrent, des favoris de longue date ferment et d’autres font simplement l’actualité – il est difficile de suivre ce qui va et vient en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. (La vidéo ci-dessus a été publiée le 8 août 2023.) Nous avons rassemblé ci-dessous toutes ces actualités gastronomiques, avec les fermetures récentes, les ouvertures futures et d’autres histoires sur les restaurants de notre région que vous voudrez mettre sur votre liste de choses à faire. Si vous êtes au courant de l’ouverture, de la fermeture d’un restaurant ou de tout autre événement gastronomique que vous pensez que nous devrions présenter, envoyez-nous les informations par courrier électronique à [email protected].

FERMETURE RÉCENTE O’Charley’s, 671, chemin Fairview, Simpsonville Le répondeur du restaurant du comté de Greenville, ainsi qu’une recherche Google, ont indiqué que cet endroit était définitivement fermé. Barbecue de la salle Buxton, 32 Banks Avenue, Asheville Le restaurant prisé des résidents et des touristes servira sa dernière assiette le mercredi 22 novembre. Pièce du monde109, avenue West Stone, Greenville World Piece, l’un des restaurants du centre commercial West Stone sur Stone Avenue, a annoncé à ses clients que le samedi 28 octobre serait son dernier jour d’ouverture. Café et Marché des Deux Chefs644 North Main Street, près de Stone Avenue, Greenville Après plus de 25 ans d’activité dans le quartier North Main du centre-ville de Greenville, le dernier jour d’activité de Two Chefs sera le vendredi 27 octobre. Charcuterie et beignets du centre-ville147, rue Main Est, Spartanburg Le restaurant a célébré sa septième année d’activité le mois dernier et a annoncé par la même occasion sa fermeture le 15 septembre. Mug et Muffin Café2222, rue Augusta, Greenville Le 1er septembre, Mug and Muffin Café a affiché cette semaine une pancarte sur la porte de l’entreprise disant aux clients : « Nous avons décidé de fermer ». ANNONCES D’OUVERTURE Ben & Jerry’s et JINYA Ramen Bar301 University Ridge, place du comté de Greenville Greenville County Square County de RocaPoint Partners, la communauté à usage mixte en cours de construction au centre-ville de Greenville, a annoncé cette semaine deux locataires – Ben & Jerry’s et JINYA Ramen Bar. Les deux restaurants devraient ouvrir en 2026. O-Ku, 30, rue West Broad, Greenville Situé à côté de l’espace vert où se tient Ice on Main sur Main Street au centre-ville de Greenville, O-Ku a ouvert les portes de sa cuisine japonaise en juillet. Indaco40, rue Broad Ouest, Indaco, également au centre-ville de Greenville, est un restaurant italien moderne proposant des pizzas au feu de bois et des pâtes faites à la main, qui a ouvert ses portes cet été. PLUS DE NOUVELLES DES RESTAURANTS