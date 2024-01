Caroline du Sud 98-36 Kentucky (15 janvier 2024) Récapitulatif du match

COLUMBIA, SC — — Te-Hina Paopao et MiLaysia Fulwiley ont marqué 14 points chacune et Ashlyn Watkins a réalisé son deuxième dunk en carrière alors que la Caroline du Sud n°1 a battu le Kentucky 98-36 lundi soir.

Kamilla Cardoso a récolté 12 points, 11 rebonds et cinq contres alors que les Gamecocks (16-0, 4-0 Conférence du Sud-Est) sont restés parfaits en tant que dernière équipe invaincue du pays.

Ils ont commencé leur journée par une visite du vice-président Kamala Harris lors de la journée Martin Luther King Jr. Ils l’ont terminé avec un peu de Showtime de la part de certains de leurs joueurs les plus dynamiques.

Le point culminant était Watkinsl’étudiante de 6 pieds 3 pouces, qui a volé le ballon du côté du Kentucky, a dribblé seule sur le terrain et a lancé un jam du droitier pour le deuxième dunk du programme pour accompagner son jam en tant qu’étudiant de première année lors d’une victoire contre Clemson. en novembre 2022.

Le jeu est quelque chose que l’entraîneur des Gamecocks, Dawn Staley, a souvent vu de Watkins au lycée et lors des entraînements.

“Je l’ai vue ramasser le ballon et je me suis dit : ‘OK, elle va dunk'”, a déclaré Staley.

La foule est devenue folle après le slam de Watkins. Mais l’aventure était loin d’être terminée.

Fulwiley était sur une pause rapide lorsqu’elle a marqué le deuxième des trois paniers à 3 points de la première mi-temps, puis a réussi le tir fautif pour donner l’avantage aux Gamecocks 23-13. Lors de la possession suivante, Fulwiley a délivré un long 3 points qui a encore une fois fait sortir les gens de leur siège.

Raven Johnson et Tessa Johnson ont récolté 11 points chacune et Watkins en a marqué 10.

Cardoso a réalisé son neuvième double-double de la saison et son 25e de sa carrière.

Saniah Tyler a récolté 13 points pour mener les Wildcats (8-10, 1-3), qui étaient limités à leur plus petit nombre de points depuis une défaite de 50-40 contre la Géorgie en février dernier.

LA GRANDE IMAGE

Kentucky : Les Wildcats avaient espéré que leurs tirs extérieurs pourraient les maintenir dans le match, mais ils ont raté 11 des 12 tirs au cours d’une séquence du deuxième quart et se sont rapidement retrouvés menés de 20 points.

Caroline du Sud : Les Gamecocks ont continué à paraître beaucoup plus polis et implacables que prévu au début de la saison. Après des victoires précoces contre des adversaires classés à Notre Dame, dans le Maryland, en Caroline du Nord et en Utah, la Caroline du Sud a remporté ses quatre matchs de la SEC avec une marge moyenne de 32 points.

VISITE DU VP

Les Gamecocks et le Kentucky ont obtenu un visite de la vice-présidente Kamala Harris lors de leur fusillade plus tôt lundi. Harris était en ville pour un Événement MLK Day au South Carolina Statehouse et discuté avec l’entraîneur Dawn Staley et les Gamecocks invaincus.

Staley a déclaré que Harris voulait rendre visite aux deux équipes.

“Je pense que sa portée est vraiment lointaine”, a déclaré Staley à propos de sa première rencontre avec Harris. “Je voulais que nos joueurs ressentent cela.”

SUIVANT

Le Kentucky rentre chez lui pour affronter le Missouri dimanche.

La Caroline du Sud se rend dimanche à Texas A&M.

