Caroline du Nord, victoire de l’UCLA, passe à la finale de la NCAA College Cup

CARY, Caroline du Nord – Tori Hansen et Julia Dorsey ont marqué à sept minutes d’intervalle en seconde période et la Caroline du Nord a résisté à la tête de série n ° 1 Florida State 3-2 vendredi soir en demi-finale du championnat de football féminin de la Division I de la NCAA.

La Caroline du Nord (20-4-1), qui en est à sa 31e participation à la Coupe College, visera son premier titre depuis 2012 lorsqu’elle affrontera UCLA dans le championnat lundi soir. Les Bruins se sont qualifiés dans l’autre demi-finale avec une victoire de 3-0 contre l’Alabama. Les Tar Heels ont remporté 21 des 40 championnats nationaux précédents.

La Caroline du Nord a pris les devants 3-0 à la 66e minute lorsque Dorsey a dirigé le coup franc d’Emily Moxley, mais Onyi Echegini a marqué moins d’une minute plus tard pour son 11e but de la saison pour Florida State.

Les champions en titre ont tiré à 3-2 à la 76e lorsque Heather Payne a dirigé le centre d’Echegini entre les jambes de la gardienne Emmie Allen.

Allen, un étudiant de première année, a réalisé neuf arrêts, un sommet de la saison, pour aider la Caroline du Nord à venger une défaite 2-1 contre Florida State le 6 novembre lors du match de championnat de l’ACC.

Aleigh Gambone a marqué son deuxième but de la saison, le premier depuis le 18 août, pour la Caroline du Nord pour ouvrir le score à la 42e. Maddie Dahlien a envoyé une balle déviée à travers le but et une tentative de dégagement ratée est tombée aux pieds de Gambone au point de penalty pour une finition calme.

Hansen a marqué sur un penalty à la 59e minute suite à une main de Heather Gilchrist dans la surface. Hansen, le capitaine de la Caroline du Nord, est à 5 en 5 sur penalty cette saison et compte huit buts.

Cristina Roque, la gardienne de l’année de l’ACC, a réalisé trois arrêts pour Florida State (17-3-3).

Pendant ce temps, UCLA, la mieux classée (21-2-1), a obtenu des buts de Reilyn Turner, Quincy McMahon et Madelyn Desiano.

Les Bruins participent à la Coupe College pour la 12e fois, remportant le titre en 2013. L’Alabama (23-3-1) faisait sa première apparition en demi-finale. Le Crimson Tide a mené la nation en termes de victoires, de points totaux, de buts et de passes décisives cette saison.

UCLA est sorti en tirant, prenant quatre tirs au but au cours des 14 premières minutes.

McKinley Crone a réussi cinq arrêts avant que les Bruins ne réussissent finalement à passer. Turner a trouvé le filet pour UCLA – avec une aide de McMahon – à la 30e minute pour une avance de 1-0.

UCLA a ouvert le match en deux minutes en seconde période. McMahon a marqué sans aide à la 52e minute et Madelyn Desiano a porté l’avance des Bruins à 3-0 avec un but sans aide à peine 1:56 plus tard.

Lauren Brzykcy a réalisé sept arrêts en affichant une feuille blanche pour UCLA. Crone a terminé avec huit arrêts pour le Tide.

C’était le 10e but de la saison pour Turner et le troisième pour McMahon et Desiano.

Les défenseurs de deuxième année McMahon et Lilly Reale et Turner, un attaquant junior, ont tous remporté des sélections dans la première équipe All-Pac-12.

Lors d’un précédent voyage en Caroline du Nord cette saison, les Bruins ont éliminé alors No. 1 Caroline du Nord et duc n ° 2 lors de matchs consécutifs.