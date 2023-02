Caroline du Nord: un garçon de 14 ans décède lors de sa première balade en taureau de rodéo | Nouvelles américaines

Un garçon de 14 ans est décédé alors qu’il chevauchait un taureau pour la première fois lors d’un rodéo en Caroline du Nord.

Cela s’est produit samedi au Rafter K Rodeo Winter Series sur le site de l’American Legion Post 290 dans la ville de King, ont déclaré des responsables.

Le coureur a été nommé Denim Bradshaw par les organisateurs de l’événement dans un message Facebook.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux suite à un rapport d’arrêt cardiaque. L’adolescent a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Sa mère, Shannon Bowman, a partagé son chagrin dans une publication sur Facebook.

“La nuit dernière a été la nuit la plus longue de ma vie !” elle a écrit.

“Mon beau fils de 14 ans était allé chez le seigneur ! Je me suis réveillé dans un cauchemar pour le reste de ma vie !”

Elle a ajouté qu’elle ne l’avait “jamais vu aussi heureux que je l’avais vu hier soir avant son départ” – et l’a félicité pour sa bravoure et son courage.

Amanda Paquette, dont le fils a également participé à l’événement, a déclaré à la chaîne de télévision locale WFMY News 2 qu’elle avait vu le taureau piétiner la poitrine de Denim après sa chute.

Les organisateurs de l’événement ont écrit sur Facebook: “Tout le monde ici à Rafter K Rodeo Company, LLC aimerait présenter nos sincères condoléances à la famille et aux amis du cavalier de taureau, Denim Bradshaw.

“Notre sport est vraiment une famille et nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui étaient là pour nous aider.”

Ils ont ajouté: “C’est un événement tragique et les mots ne peuvent décrire la douleur ressentie par cette perte.”

La sœur de Denim a écrit sur une page GoFundMe qu’elle a créée pour aider aux frais funéraires que c’était la première fois qu’il montait un taureau.

Elle a écrit: “Le denim s’est aventuré dans le monde de la monte de taureaux et est tombé amoureux. Les bottes, les chapeaux de cow-boy et ces grosses boucles de ceinture – il a tout aimé.

“Il a pu monter son premier taureau le 28 janvier, et son excitation était palpable. Aucun de nous ne pouvait croire que cette première chevauchée causerait sa mort, et nous sommes plus que dévastés.

“Notre adorable garçon de 14 ans a perdu la vie pendant ce qui a été le moment le plus excitant de sa courte vie, et nous sommes maintenant perdus sans lui.”