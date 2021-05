Caroline du Nord, DA ne portera pas plainte contre les officiers qui ont tué Andrew Brown Jr. – The Right Scoop

Il a été annoncé aujourd’hui que les policiers qui ont tiré et tué Andrew Brown Jr. alors qu’il purgeait un mandat d’arrêt contre lui étaient justifiés par la fusillade et le procureur de district ne portera pas plainte contre eux:

Le procureur du district Andrew Womble a déclaré que l’assassinat par la police d’Andrew Brown Jr. était «justifié». pic.twitter.com/izfxwB3CnN – Le recomptage (@therecount) 18 mai 2021

ACTUALITÉS NBC – Les adjoints du shérif de Caroline du Nord étaient justifiés d’avoir tué un homme noir lors d’une tentative d’arrestation le mois dernier, ont déclaré mardi les procureurs. Andrew Brown Jr., 42 ans, a été abattu au volant de sa voiture le 21 avril à Elizabeth City alors que les adjoints du shérif du comté de Pasquotank purgeaient un mandat d’arrêt contre des accusations de drogue. Le procureur de district Andrew Womble a déclaré que la mort par balle de Brown, «bien que tragique», était «justifiée en raison de ses actes». Une autopsie commandée par la famille de Brown a révélé qu’il avait été abattu cinq fois, une fois à l’arrière de la tête. Ce rapport s’ajoutait aux conclusions d’un certificat de décès de l’État qui montrait qu’il avait été abattu cinq fois et que la cause immédiate du décès de Brown était une «blessure par balle pénétrante à la tête». Le procureur de district a déclaré que les agents n’avaient tiré qu’après que Brown ait frappé deux fois des députés avec son véhicule.

Il a en fait frappé des agents avec son véhicule. Cela correspond à tout ce que nous avons entendu sur la vidéo au tribunal le mois dernier.

Mais la famille, bien sûr, prétend le contraire:

Mais les avocats de sa famille disent que la vidéo est en contradiction avec la façon dont les autorités judiciaires ont encadré la fusillade. Les proches de Brown se sont demandé pourquoi les députés avaient utilisé une force meurtrière alors qu’il était entouré par les forces de l’ordre. Chance Lynch, un avocat de la famille, a déclaré la semaine dernière que la vidéo montre que des députés ont tiré sur Brown, l’incitant à éloigner son véhicule d’eux. Après la fusillade, le véhicule de Brown a été criblé de balles, a déclaré Lynch.

Ces «avocats de la famille» ne sont le plus souvent que des arnaqueurs raciaux qui mentent sur les faits de l’affaire et provoquent la colère de la communauté. La même chose semble se produire ici, et ce sera probablement le catalyseur des émeutes à Elizabeth City.

La vidéo n’a toujours pas été publiée, mais il y a une conférence de presse (toujours en cours) où le procureur de district a expliqué ce qui s’est passé et répond aux questions des médias. Des questions comme «Les officiers n’auraient-ils pas pu le laisser fuir et l’arrêter plus tard?» Sérieusement.