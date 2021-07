CAROLINE Crouch soupçonnait son mari d’avoir une liaison avec son ex avant de l’étrangler, a révélé un témoignage d’un conseiller en santé mentale.

La Britannique de 20 ans a été étouffée à mort par son mari pilote, Charalambos « Babis » Anagnostopoulos, le 11 mai alors que leur fille Lydia, âgée d’un an, gisait à proximité.

Tim Stewart

Caroline, 20 ans, aurait parlé en détail de sa relation avec le pilote, disant à son conseiller à quel point il était manipulateur.[/caption]

Et maintenant, des révélations dramatiques sur la relation de Caroline avec Babis Anagnostopoulos ont été mises en lumière par le témoignage secret de leur conseillère en santé mentale, Helen Milonopoulou, selon des informations du média grec. DANS.

Dans le témoignage, qui a duré quatre heures, le conseiller en santé mentale du couple a décrit en détail les séances qu’il a eues avec Caroline.

Une nouvelle série d’enquêtes judiciaires sur le crime violent à Glyka Nera devrait être ouverte à la suite de ces nouvelles informations.

Caroline, 20 ans, aurait parlé en détail de sa relation avec le pilote, déclarant à quel point il était manipulateur tout en exprimant ses soupçons sur les autres femmes de sa vie.

Selon les rapports d’ALPHA, Mme Mylonopoulou a déclaré que le couple avait une relation tendue et Caroline soupçonnait qu’il y avait une autre femme dans la vie du pilote.

« En janvier, Caroline a commencé à soupçonner que son mari était peut-être revenu chez l’une des femmes qu’il connaissait avant leur mariage », a déclaré la conseillère.

« Elle savait qu’il y avait deux femmes de son travail avec qui il avait eu des relations auparavant. »

Les séances de Caroline avec Mme Mylonopoulou ont commencé en novembre 2020, après que Babis l’eut appelée et affirma que sa femme souffrait de dépression post-partum.

Cependant, elle a souligné que dès la première séance, lorsqu’elle a été laissée seule, Caroline a commencé à lui dire que le vrai problème était qu’elle voulait quitter sa maison.

«Elle ne pouvait plus supporter à quel point il était manipulateur. Elle vivait sous son contrôle total 24 heures sur 24. Elle était enfermée dans la maison, elle ne pouvait aller nulle part sans sa permission et quand il devait sortir, il appelait toujours le même taxi qu’un de ses amis avait », a déclaré Mme Mylonopoulou.

Le conseiller en santé mentale a déclaré que Caroline lui avait décrit un mari autoritaire qui la contrôlait totalement et l’avait coupée de tout le monde.

La conseillère de Caroline, Mme Mylonopoulou

Le pilote avait mis un appareil sur son téléphone portable pour vérifier où se trouvait Caroline et l’avait coupée de ses amis. Il l’accompagnait à chaque séance, dit-elle, et quand elle était seule et commençait à parler, elle avait peur qu’il entende ce qu’elle disait.

Elle a également déclaré que les séances avaient été interrompues brusquement, sur lesquelles Caroline avait commencé à s’ouvrir et à lui demander conseil. Elle pense que cela a été fait sur ordre de la femme de 33 ans.

La conseillère du couple aurait évoqué une visite qu’elle a reçue de Babis Anagnostopoulos début juin, peu de temps avant le début de son affaire.

Il semblait faire semblant d’être « accablé » par le chagrin de sa défunte épouse, a-t-elle déclaré.

Mme Mylonopoulou a également déclaré que le pilote avait tenté de « pêcher » les notes qu’elle gardait des conversations entre eux, alors qu’il lui avait demandé ce qu’il comptait signaler aux autorités policières.

Enfin, Mme Mylonopoulou a témoigné avoir reçu des menaces de mort : « Ils m’ont appelé et m’ont demandé si j’avais témoigné à la police sur ce que Caroline disait lors des séances », a-t-elle déclaré.

« Quelques jours plus tard, j’ai reçu des menaces téléphoniques d’un étranger qui menaçait de me tuer, me disant ‘tu me paieras’. »

Les révélations surviennent après que le père tourmenté de Caroline a déclaré qu’il aurait «explosé la tête de son tueur» s’il avait connu la vérité écoeurante sur la mort de sa fille.

Anagnostopoulos a avoué ses crimes horribles après plus de huit heures d’interrogatoire – les flics le décrivant comme un « acteur de premier plan ».

David, 78 ans, le père à la retraite de Caroline, a parlé la semaine dernière de son angoisse après s’être réconfortés lors des funérailles de Caroline.





Lui et sa femme Susan ont découvert plus tard que des flics avaient emmené Anagnostopoulos au service commémoratif de sa fille pour le confronter à des preuves prouvant qu’il était le tueur.

David a dit au Courrier quotidien: « J’ai dit à l’époque que si j’avais su ce qu’il avait fait quand il était ici, j’aurais fait sauter sa tête couchée de ses épaules et j’en aurais volontiers pris les conséquences.

« Je ressens exactement la même chose aujourd’hui et je sais que je ressentirai cela pour le reste de ma vie. »

Rex

Babis Anagnostopoulos quitte le tribunal et est transféré à la prison de Koridallos le 22 juin[/caption]