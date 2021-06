Caroline Crouch a écrit ses journaux intimes déchirants dans CODE pour enregistrer secrètement les abus d’horreur aux mains de son mari tueur

ASSASSINÉ Caroline Crouch a écrit des journaux intimes déchirants en code pour enregistrer secrètement des abus horribles de la part de son mari tueur.

Mais les autorités grecques craignent que la publication des entrées de la mère britannique de 20 ans détaillant son mariage abusif avec le tordu Babis Anagnostopoulos, 33 ans, puisse « offenser la mémoire de la victime ».

Le journal de Caroline révèle qu’elle voulait quitter son mari au milieu d’un mariage abusif

Le pilote d’hélicoptère a admis avoir tué Caroline après avoir été confronté à des preuves qu’il l’avait tuée Crédit : LNP

Certaines entrées ont déjà été divulguées aux médias mais d’autres passages ont été écrits en code Crédit : Document judiciaire

Certains des passages du journal de Caroline ont déjà été aperçus après avoir été divulgués aux médias et aux réseaux sociaux.

Des extraits dépeignent un mariage houleux et contrôlant avec son mari pilote d’hélicoptère grec, qui l’a amenée à menacer de le quitter.

On pense que les journaux intimes, certains écrits en code, relatent des détails troublants de la détérioration et de la violence du mariage de Croupton à l’approche de l’étranglement de Babis.

Mais les procureurs grecs ont interdit toute publication ultérieure des journaux secrets, arguant qu’ils pourraient nuire au procès.

Il a été accusé du meurtre de Caroline et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’avoir étouffée après avoir précédemment désarmé la vidéosurveillance dans la maison.

Le procureur de la Cour suprême, Vassilis Pliotis, a déclaré : « La publication du [diary] les inscriptions n’offensent pas seulement la mémoire de la victime… elles peuvent contribuer à créer un climat favorable pour l’accusé et sa ligne de défense. »

Une enquête a été ouverte sur la manière dont des passages de son journal, contenus dans un rapport de police de 26 pages, ont été divulgués.

Après avoir menti à la police pendant plus d’un mois que Caroline avait été tuée par un gang, il a finalement avoué l’avoir tuée à leur domicile à l’extérieur d’Athènes le 11 mai.

Mais Anagnostopoulos prétendra que le meurtre n’était pas prémédité et qu’il est plutôt entré dans un état d’esprit « flou » en raison du fait qu’elle était « verbalement et physiquement agressive envers lui ».

La parution du [diary] les inscriptions portent non seulement atteinte à la mémoire de la victime… elles peuvent contribuer à créer un climat favorable pour l’accusé et sa ligne de défense Vassilis Pliotis, procureur de la Cour suprême

Dans une entrée divulguée, écrite en juillet 2020, un mois après avoir donné naissance à sa fille, Lydia, Caroline écrit son intention de quitter leur maison.

En décembre 2019, elle écrivait : « Je me suis encore battue avec Babi. Cette fois, c’était sérieux.

« Je l’ai frappé, je l’ai insulté et il a enfoncé la porte.

« Tout ce que je voulais, c’était qu’il me demande comment je vais quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé si faible et fatigué.

« Je pense partir. Je pense aller chez ma sœur, je ne sais pas si je peux continuer avec Babi.

« Je l’aime tellement que je ne peux pas le quitter même si cette relation me fait mal. »

Le couple s’est rencontré quand Caroline était adolescente

Anagnostopoulos arrive au tribunal Crédit : Athéna

L’homme de 33 ans avait affirmé qu’un gang avait fait irruption dans leur maison Crédit : pixel8000

Caroline écrit dans une autre entrée en 2019 : « La nuit dernière, nous nous sommes battus avec Babi parce que j’ai eu une crise à cause de mes hormones.

« Je lui ai crié dessus, je l’ai frappé et je lui ai dit que je ne voulais pas de notre bébé…

« Je ne vais pas bien, je suis très contrarié, je sais qu’il ne ferait jamais de mal à mon bébé.

« Mon amour pour elle est plus fort que tout au monde. »

Le 3 juillet 2020, alors que sa petite fille Lydia avait un mois, Caroline a écrit : « Aujourd’hui, mon petit a un mois, c’est aussi le jour où j’ai dit à Babi que je voulais partir… Je me sens mal. »

Elle poursuit en disant qu’elle a trouvé une maison à Halandri, une banlieue d’Athènes et en ajoutant qu’elle pensait le quitter avant de tomber enceinte mais qu’elle est finalement « restée avec lui parce que je ne voulais pas que ma fille grandisse sans ses parents ».

Le journal comprend plusieurs entrées où Caroline blâme ses hormones pour les arguments du couple et dit qu’elle se sent « gênée » que ses hormones l’affectent si fortement.

Caroline aurait envoyé un message à un ami la nuit de sa mort, leur disant qu’elle quittait Babis.

Babis a avoué avoir étranglé sa femme de 20 ans lorsqu’elle a juré de le quitter et a mis en scène la scène du crime.

Il a d’abord déclaré à la police qu’un gang de criminels albanais s’était introduit par effraction dans la maison du couple à Glyka Nera le 11 mai.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Selon les enquêteurs, il a même noyé le chien de la famille et suspendu son corps à une rampe d’escalier pour le blâmer sur les cambrioleurs et renforcer son histoire.

Des flics se sont rendus sur l’île d’Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu et lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

Babis les aurait suppliés de lui permettre de visiter sa tombe avant d’être emmené à Athènes.

Après un interrogatoire de huit heures, il a admis avoir organisé le cambriolage pour « garder la garde de leur petite fille ».

Caroline a écrit sur son journal qu’elle ne se sentait pas bien Crédit : Tim Stewart

Le pilote a organisé un cambriolage pour tromper la police Crédit : Entreprise

Anagnostopoulos raconte aux médias sa version de ce qui s’est passé

