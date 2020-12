Sue Johnston a été dévastée par la mort en 2016 de sa co-vedette de la famille Royle, Caroline Aherne, en panne à la télévision nationale à cause de sa perte.

Le couple a joué la mère Barbara et sa fille Denise dans l’émission de la BBC pendant 14 ans, et Sue, 77 ans, a déclaré qu’il ne se passait pas un jour sans penser à la star qu’elle aimait comme une « fille ».

« Vous vous demandez comment un tel dynamisme peut vraiment disparaître, » sanglota-t-elle dans The One Show dans des scènes déchirantes.

«C’était juste une personne magnifique, extrêmement gentille, généreuse et drôle.

« Elle est toujours dans mes pensées, toujours. »







(Image: PA)



L’humoriste est décédée d’un cancer du poumon en juillet 2016 à l’âge de 52 ans, laissant sa famille, ses amis et ses fans sous le choc – d’autant plus que peu avaient réalisé à quel point elle était vraiment malade.

«C’était trop rapide, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle parte. Elle était juste à la maison. Elle est partie d’elle-même », a déclaré un parent à l’époque.

Pour son père de la famille Royle, Ricky Tomlinson, son décès apparemment soudain seul dans son bungalow à Timperley, Cheshire, a été « le plus grand choc au monde ».

« Cela m’a frappé pour six », a-t-il déclaré, révélant comment leur co-star Craig Cash l’avait vue peu de temps auparavant et lui avait dit qu’elle était « de bonne humeur ».

En effet, à peine 10 jours avant sa mort, Caroline – qui avait souffert d’un cancer trois fois – avait fait des gags et avait des amis en point de suture autour d’un café dans le village local.









Carmel Morgan, un scénariste qui a travaillé sur l’émission de Caroline sur la BBC, The Royle Family, a déclaré à ECHO: « Nous sommes allés à Costa à Timperley avec sa meilleure amie Cal, nous avons tellement ri. était malade.

«Elle n’a cependant jamais perdu son sens de l’humour, elle riait et plaisantait toujours.

Pour Sue Johnston, le choc et le chagrin l’ont laissée se battre pour passer à autre chose, la star admettant qu’elle devait faire un grand pas, mais qu’elle ne pouvait pas faire face.

«Je ne peux toujours pas supprimer son numéro de mon téléphone. C’est juste trop dur, c’est trop gros », a-t-elle déclaré au Mirror en 2018.

«Elle me manque tellement. Parfois, cela me prend complètement inconscient et je réalise qu’elle est partie.

Elle a ajouté: «Elle était si jeune, gentille et drôle. Elle était unique. C’était juste horrible.







(Image: BBC)



«Elle était vraiment un génie, et tellement hilarant avec ça.

En tant que bébé, Caroline avait un cancer rare de la rétine, le rétinoblastome, qui lui a volé la plupart de sa vue dans un œil.

Elle a ensuite été diagnostiquée et traitée avec succès pour un cancer de la vessie avant de recevoir un diagnostic de cancer du poumon en 2014.

Confirmant son diagnostic lors d’un événement caritatif sur le cancer de Macmillian, elle a raconté comment elle avait du mal à prendre la nouvelle et s’est appuyée sur son célèbre humour pour la faire suivre son traitement.

«Quand vous les entendez vous dire que vous avez un cancer, c’est vrai que vous ne le prenez vraiment pas correctement, vous ne pensez tout simplement pas aux questions», a-t-elle dit.

« Il se passe tellement de choses amusantes quand vous êtes là-bas et, avec le recul, vous rigolez bien avec les infirmières. Même si je prenais de la morphine, c’était peut-être juste moi qui riais.







(Image: REX)



« Mais c’est une façon dont tu peux y faire face. Si tu peux t’en séparer, un sens de l’humour aide vraiment, vraiment. »

Encore une fois, le traitement a fonctionné et le co-star et mari à l’écran de Fast Show, John Thomson, a révélé qu’elle était en rémission au moment où ils ont travaillé sur la comédie Sky After Hours cette année-là.

«Ses cheveux, sous sa perruque, avaient repoussé et elle était mince, mais malgré tout cela, elle était dans une forme incroyable, la Caroline que je connaissais et avec laquelle j’aimais travailler», se souvient-il.

«C’était la dernière fois que je la voyais. Je suis reconnaissant pour ce fait, car c’est ainsi que je voudrais me souvenir d’elle.

Caroline a continué à travailler, exprimant Gogglebox et assumant de futurs emplois. Mais le cancer est revenu et deux mois avant sa mort, Caroline a dit à seulement une poignée de ses amis les plus proches et de sa famille qu’il était en phase terminale et qu’il lui restait entre trois et 12 mois à vivre.

«Cela ne va pas disparaître», a-t-elle dit, selon The Sun.

Mais l’humble star avait un dernier souhait – et c’était pour ses amis de garder son diagnostic terminal secret pour éviter toute « histoire ».

«Elle a pris contact et a clairement fait savoir qu’elle savait qu’elle allait mourir», a déclaré à l’époque une amie au cœur brisé.

«Elle a demandé à tout le monde de garder le silence parce qu’elle ne voulait pas de bruit et que tout le monde respectait ses souhaits.

«La plupart des gens qui savaient n’étaient pas des amis du showbiz, mais des gens qui l’avaient connue toute sa vie.