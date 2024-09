Carole Middleton « en larmes » après les remarques « humiliantes » de Michael sur James

Son fils James parle de ses difficultés en matière d’éducation dans ses nouveaux mémoires

Carole Middleton aurait été « en larmes » après que son mari Michael ait décrit les 32 000 £ par an d’éducation de leur fils James comme un « gaspillage d’argent », selon une nouvelle autobiographie.

James, le frère cadet de la princesse Kate, a admis avoir dû repasser son examen de chimie de niveau A quatre fois.

Père d’un enfant, qui réside désormais dans le Berkshire, il a fréquenté le Marlborough College dans le Wiltshire en tant que pensionnaire, où ses sœurs aînées Kate et Pippa ont excellé sur le plan scolaire.

À 18 ans, James a été contraint de prendre une année sabbatique pour repasser plusieurs fois son A-Level de chimie, qualifiant cela de « record humiliant » pour le Marlborough College.

« Papa dit que mes études coûteuses ont été un « gaspillage d’argent ».





« Après avoir repassé mes examens de niveau A pendant un an, j’ai été admis à l’Université d’Édimbourg avec les notes minimales autorisées. »

Cependant, James a maintenant déclaré au Times : « Maman et papa voulaient simplement le meilleur pour moi. »

Le média a écrit : « Aujourd’hui, Middleton évite soigneusement de critiquer son école ou ses parents bien-aimés – il a appris de précieuses techniques de survie à Marlborough, me dit-il. »

James a écrit dans ses mémoires qu’il cherchait à s’évader dans la nature et chez les chiens.

Il a déclaré : « J’étais un paria… aliéné de mes camarades de classe. Mais les chiens ne m’ont jamais jugé.

« Maman m’a demandé à plusieurs reprises si je voulais inviter des amis à la maison pour passer le week-end. Mais en vérité, tout ce que je voulais, c’était voir Tilly. »

Tilly était le golden retriever de la famille, mais dès son plus jeune âge, James avait désespérément besoin de son propre chien.

Carole et Michael, cependant, voulaient désespérément que leur fils réussisse.

Père d’un enfant, il a poursuivi ses études à l’Université d’Édimbourg, choisissant des modules de criminologie, d’études environnementales et de géographie, car il était presque certain qu’ils seraient tous à choix multiples.

Malheureusement, il a échoué à ses examens de première année.

Le Times a continué à rapporter : « Plus de pleurs de la part de maman, plus d’exaspération de la part de papa, plus de réconfort de la part d’un chien, cette fois le sien. »