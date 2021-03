Carole Middleton confirme que Pippa Middleton est enceinte de son bébé n ° 2

Carole Middleton a hâte de rencontrer son nouveau petit-enfant.

Trois mois après la première apparition de rapports réclamant Pippa Middleton était enceinte d’elle et James Matthews‘ Deuxième enfant, sa mère semble avoir confirmé la nouvelle du bébé. Dans une nouvelle interview avec le Royaume-Uni Bon entretien de votre maison, Carole – qui est aussi maman de Kate Middleton et James Middleton—Dit (via Courrier quotidien), « J’espère voir plus de membres de ma famille que je ne le pourrais l’an dernier, y compris, bien sûr, mon nouveau petit-enfant. »

Dans l’interview de la couverture, la grand-mère de Prince George, Princesse Charlotte et Prince Louis se décrivait aussi comme «pratique», partageant, «je veux descendre les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel du terrain de jeu. Tant que je le peux, c’est ce que je vais faire. Je cuisine avec eux, je danse, on fait des balades à vélo. «

Pippa, 37 ans, et James, 45 ans, ont accueilli leur premier enfant, leur fils Arthur, en octobre 2018. Et bien que Pippa n’ait pas encore confirmé ses nouvelles de grossesse, des spéculations ont émergé en décembre 2020 selon lesquelles elle et James attendaient à nouveau. « Pippa et James sont ravis, c’est une nouvelle fantastique au milieu d’une année difficile », a déclaré une source Page six à l’époque. « Toute la famille est ravie. »