Baskin n’était pas le seul à être enthousiasmé par la grande nouvelle. Le membre du Congrès Quigley, qui a présenté le projet de loi, a également exprimé son enthousiasme dans un communiqué de presse.

«Après des mois où le public a appelé haut et fort le Congrès à mettre fin à la propriété privée de grands félins, je suis extrêmement heureux que la Chambre ait maintenant adopté le Big Cat Public Safety Act», a-t-il déclaré. « Les grands félins sont des animaux sauvages qui n’appartiennent tout simplement pas aux maisons privées, aux jardins ou aux zoos en bord de route. Trop souvent, ce sont les forces de l’ordre et les premiers intervenants qui se retrouvent en danger à cause de ces animaux et, à une époque où nos premiers intervenants sont déjà confrontés à un risque accru de pandémie, nous leur devons de limiter les dangers supplémentaires auxquels ils sont confrontés au travail. «

Quigley a expliqué que « les animaux comme les tigres, les lions, les léopards et les pumas ne devraient pas être exposés à des conditions misérables auxquelles beaucoup d’entre eux sont actuellement confrontés dans notre pays ».

«En adoptant le Big Cat Public Safety Act, nous sommes un pas de plus vers la garantie que ces animaux sont traités avec humanité et la protection du public contre les grands félins dangereux», a-t-il poursuivi. « J’espère que le Sénat amènera rapidement ce projet de loi au parquet afin que nous puissions le faire promulguer avant la fin de l’année. »