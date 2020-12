Roi tigre modifié Carole Baskinla vie, et sans doute pour le mieux.

La série Netflix, qui a servi de plaisir coupable que nous ne savions pas que nous manquions et dont nous avions absolument besoin pour les premiers jours de la quarantaine, a mis un énorme projecteur sur l’entreprise d’animaux exotiques que Baskin est passionné par le démantèlement, a ouvert la porte à une fois – opportunités dans une vie comme un concert sur Danser avec les étoiles et surtout, aidé Big Cat Rescue à rester à flot pendant une pandémie qui aurait autrement forcé le sanctuaire à fermer.

Certes, il y a des inconvénients à la nouvelle renommée de Baskin, a-t-elle expliqué dans une conversation exclusive sur E! Pop du jour le mardi 22 décembre. « Le seul impact négatif a été les personnes qui peuvent se cacher derrière un alias de courrier électronique ou des personnes qui m’appelaient depuis un téléphone à brûleur et me criaient des obscénités », a révélé la star du documentaire. « Et cela a duré trois mois après la sortie de l’émission. »

Baskin a ajouté: « Mais heureusement … les gens voient que je ne suis pas le méchant dans lequel j’ai été peint Roi tigre. «