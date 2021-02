Carole Baskin dit que Don Lewis «  avait d’autres femmes malgré des relations sexuelles trois fois par jour  »

Carole Baskin a remis en question les affirmations selon lesquelles son ex-mari Don Lewis avait «23 petites amies» car il «faisait l’amour trois fois par jour» avec elle.

Le propriétaire de Big Cat Rescue, âgé de 59 ans, est devenu célèbre en raison de la série de documentaires Netflix Tiger King,

Elle a maintenant dit qu’elle ne savait pas quand Don aurait eu le temps de voir d’autres femmes car elles passaient tant de temps entre les draps eux-mêmes.

Carole a parlé de son temps avec Don sur le podcast Extraordinary People de Katie Piper et a révélé que son défunt mari avait à l’origine prétendu être quelqu’un d’autre et utilisé un faux nom pendant qu’il la cachait à sa femme.







Le militant pour les animaux était marié à Don, un homme d’affaires millionnaire, lorsqu’il a disparu en 1997.

Il a été déclaré légalement mort en 2002 et Carole a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles elle était impliquée.

La star de télé-réalité a maintenant rappelé leur relation précoce et a affirmé que Don s’était donné beaucoup de mal pour cacher leur liaison à sa première femme.

Carole a dit: « C’est tellement bizarre. Vous parlez de Don. Et donc j’ai rencontré Don en 1981 et quand je l’ai rencontré, il m’a dit qu’il s’appelait Bob Martin.

«Et qu’il était juste un pauvre garçon qui travaillait pour ce type vraiment diabolique, Don Lewis.

«Donc, quand j’allais sur le terrain où il travaillait, que nous avions une petite remorque, un petit camping-car à l’arrière où nous nous rencontrions et il m’a dit que je devrais me cacher sous le tableau de bord pendant qu’il me conduisait hors du lot, parce que nous nous cachions de Don.

«Eh bien, je ne savais pas, pendant deux ou trois ans, que nous nous cachions de la femme de Don, pas de Don, et que Bob Martin était Don.







Carole, qui a épousé son mari actuel Howard en 2004, a également allégué que Don avait d’autres partenaires alors qu’elle révélait des détails risqués sur leur vie privée.

«Ce que je ne savais pas, c’est qu’il avait toutes ces autres copines», dit-elle. «Je pense que c’était le cas, j’ai appris dans Tiger King que sa femme avait dit qu’il avait 23 autres copines, et je suis comme ’23?!’ Et nous faisions l’amour deux ou trois fois par jour – quand a-t-il le temps? «

La percée de Netflix a frappé Tiger King a suivi la dispute entre Carole et le propriétaire flamboyant du zoo Joe Exotic, qui a ensuite été emprisonné pour avoir comploté pour la faire assassiner.

Pour de nombreux fans de la série, elle était la méchante.

S’exprimant sur le podcast de Piper, elle a expliqué comment les producteurs la représentaient dans la série, affirmant que cela avait été « fait d’une manière si trompeuse et trompeuse ».

Carole a déclaré: « Ils me posaient une question et parfois ils me posaient cette question, comme cinq façons différentes et je leur répondais de cinq façons différentes, mais vous savez, la même réponse, mais je ne comprenais pas pourquoi ils le faisaient.

«Eh bien, quand j’ai vu Tiger King, ce que j’ai vu, c’est qu’ils posaient une question, puis ils utilisaient ma réponse de quelque chose de totalement différent pour répondre à cette question … pour donner l’impression que j’avais dit quelque chose de totalement cruel ou inapproprié.

« Et il n’y a rien de plus trompeur que cela à se qualifier de documentaire. »

* Écoutez l’interview complète sur le podcast Extraordinary People de Katie Piper, maintenant disponible.

