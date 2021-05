Le fondateur et PDG de Big Cat Rescue et star de la série NetflixRoi tigre, Carole Baskin a offert une récompense de 5 000 USD pour la récupération d’un tigre en liberté ce week-end. Le chat sauvage a été vu pour la dernière fois rôder dans la cour avant d’une maison dans l’ouest de Houston, au Texas, lundi matin. Maintenant, Baskin a offert de l’argent à quiconque possède le gros chat, identifié comme « Inde », pour le rendre aux autorités.Selon une vidéo partagée sur son compte Instagram vérifié / officiel, Baskin – une figure centrale de la Tiger King: meurtre, chaos et foliedocumentaire – dit que la récompense ira à celui qui a le gros chat. Cependant, la personne devra libérer l’animal dans un sanctuaire accrédité par la Fédération mondiale des sanctuaires d’animaux. Plus loin dans la vidéo, Baskin a également mentionné qu’elle travaillera avec les autorités pour condamner les personnes impliquées dans le trafic illégal du gros chat.

Regardez-le ici:

Le tigre du Bengale a été vu se promener dimanche dans un quartier résidentiel de l’ouest de Houston. Selon le centre de commandement de la police de Houston, un résident paniqué a déclaré à la police que le tigre «avait un collier autour du cou» et regardait les habitants, tandis que certains voisins avaient des armes tirées et ont commencé à sortir dans la rue.

Une autre vidéo partagée par un résident sur les réseaux sociaux, un officier armé faisait face au gros chat, qui portait un collier et se prélassait sur la pelouse d’une maison. Il a ensuite été emmené dans un SUV emmené par Victor Hugo Cuveas, qui aurait été libéré sous caution pour meurtre sans rapport avec lui. Cependant, le lieu où se trouve le tigre est actuellement inconnu, CNN « Je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe avec ce tigre et les gens qui l’entourent », a déclaré Baskin CNN.

Elle a également applaudi le député pour ne pas avoir tué l’animal et a déclaré qu’il avait fait «exactement ce qu’il fallait» en maintenant un contact visuel tout en reculant lentement.

Le rapport mentionne en outre que Cuevas, qui échappe à l’arrestation, a déposé mercredi une caution de 50 000 USD pour l’incident du tigre. Le même jour, son avocat Michael Elliott a déclaré aux journalistes que son client n’était pas le propriétaire du tigre et s’inquiétait pour la sécurité de l’animal.

Pendant ce temps, le département de police de Houston continue d’enquêter sur l’emplacement et le statut de l’Inde, le tigre. Ils ont en outre qualifié la situation d ‘«enquête en cours», et d’autres mises à jour viendront via son compte Twitter officiel.

